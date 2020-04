Em mais de um mês de epidemia no país já morreram 409 pessoas vítimas da doença. Mas número de novos casos baixou esta quinta-feira e quantidade de pessoas recuperadas continua a subir.

Número de mortos em Portugal por covid-19 ultrapassa os 400

Ana TOMÁS Em mais de um mês de epidemia no país já morreram 409 pessoas vítimas da doença. Mas número de novos casos baixou esta quinta-feira e quantidade de pessoas recuperadas continua a subir.

Portugal registou mais 29 mortes por covid-19, esta quinta-feira (9 de abril). Apesar da subida, a variação é inferior à registada entre terça-feira e quarta, quando foram contabilizados 35 novos óbitos.

Com estas novas mortes, divulgadas no mais recente boletim diário da Direção-Geral da Saúde, o país totaliza 409 óbitos causados pela infeção do novo coronavírus, desde o início de março, altura em que foram conhecidos os primeiros casos no território.

O número de infetados também continua a crescer, subindo hoje para 13956 (mais 1523 que ontem, quarta-feira, 8 de abril), havendo 3801 pessoas que estão a aguardar análise laboratorial.





Aumentou também a quantidade de casos recuperados. São já 205 os que ultrapassaram o vírus, mais 21 que os registados ontem.

Verifica-se também uma redução no número de pessoas internadas e em cuidados intensivos. Atualmente 1173 pessoas encontram-se hospitalizadas e, entre elas, 241 estão nos cuidados intensivos (menos 30 que esta quarta-feira).

A grande maioria dos casos mortais continua a registar-se na faixa etária a partir dos 80 anos. Neste grupo, a covid-19 causou a morte a 126 homens e 139 mulheres, desde o começo da epidemia em Portugal.

A região Norte é que a soma mais casos nos totais nacionais: 224 mortes e 8102 infetados.

O Centro também continua a ter uma taxa de letalidade superior à média, com 104 óbitos para um total de 1905 casos positivos.

Em terceiro lugar no número de vítimas mortais surge a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 72 óbitos. Mas a área é a segunda em número de infetados, com 3451 casos confirmados.

O Algarve regista já 8 vítimas mortais, em 260 infetados, e os Açores anunciaram ontem a primeira morte por covid-19 no arquipélago, em 91 casos casos positivos.

Alentejo e Madeira não registam vítimas, tendo 94 e 63 infetados, respetivamente.













Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.