Número de mortes diárias em Portugal sobe para 156

Este é o valor diário mais elevado desde o início da pandemia quando há 507 mil pessoas infetadas no país.

Portugal regista esta quarta-feira 156 mortos relacionados com a covid-19 e 10.556 novos casos de infeção com o novo coronavírus, os valores diários mais elevados desde o início da pandemia, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Estes números ultrapassam os anteriores máximos, registados na terça-feira, com 155 óbitos, e no dia 8 de janeiro, com 10.176 casos de infeção com o novo coronavírus.

Neste momento, há 507.108 mil pessoas infetadas. Dos 10.556 casos registados, Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais novas infecções identificadas, com 3973, seguida de perto pela região Norte.

