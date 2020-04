Nas últimas 24 horas, o país registou 540 novos infetados, mais 357 face ao dia anterior. Lisboa e Vale do Tejo passa o Centro em número de óbitos.

Portugal 2 min.

Número de mortes diárias em Portugal continua a descer, mas infetados quase duplicam

Ana TOMÁS Nas últimas 24 horas, o país registou 540 novos infetados, mais 357 face ao dia anterior. Lisboa e Vale do Tejo passa o Centro em número de óbitos.

Portugal ultrapassou esta quinta-feira, 30 de abril, a barreira dos 25 mil infetados, de acordo com o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país apresenta um total de 25.045 pessoas que testaram positivo à covid-19, desde que foram diagnosticados os primeiros casos no território, a 2 de março. Atualmente, 3794 aguardam resultado de análise laboratorial, menos 31 que esta quarta-feira.

Para o total de infetados registado hoje contribuíram, nas últimas 24 horas, 540 novos casos confirmados. Um número que representa uma subida de quase o dobro face à do dia anterior (quarta-feira, 29 de abril), quando se registaram 183 novos casos de infeção pelo novo coronavírus.

Apesar disso, o número de óbitos diários, provocados pela doença, continua a descer, tendo sido esta quinta-feira contabilizados apenas 16 óbitos (menos nove que ontem e menos 19 que há uma semana).

O número diário de recuperados, por sua vez, também mantém a trajetória ascendente (mais 49 nas últimas 24 horas) e a consolidar uma diferença significativa face ao número de mortes diárias (de 33, esta quinta-feira). No total são já 1519 as pessoas que se curaram do vírus.

Covid-19. Portugal regista 1.329 doentes curados e 948 óbitos Nas últimas 24 horas, 20 doentes não resistiram ào coronavírus e faleceram e houve 295 novos casos confirmados de infeção.

Quanto aos internamentos, mantém-se abaixo dos mil ( 968, menos 12 que ontem). Já o número de internados em cuidados intensivos subiu para 172 (mais três que nas últimas 24 horas), ficando, ainda assim, muito abaixo dos 204 de quinta-feira da semana passada, 23 de abril.

Lisboa e Vale do Tejo passa o Centro em número de óbitos

Outra das diferenças verificadas no boletim de hoje é que a região de Lisboa e Vale do Tejo ultrapassa pela primeira vez a região Centro no número de óbitos - 199 e 198, respetivamente.

A região tem sido sempre a segunda no país, no que se refere ao número de infetados (5815 no total), mas até esta quinta-feira era a terceira em total de casos mortais, logo a seguir ao Centro (que contabiliza um total de 3389 infetados)

O Norte, onde se registaram as primeiras infeções, continua em primeiro lugar, com 566 óbitos e 15.090 infetados.

No Algarve, a quarta região do país com mais casos, são 331 os infetados e 13 os óbitos registados. Seguem-se os Açores, com 12 mortos e 127 infetados, e o Alentejo, com 207 infetados e um óbito. A Madeira regista 86 infetados e nenhuma morte.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.