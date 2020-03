Esta manhã, foram conhecidos mais quatro novo casos de covid-19 no Porto.

Número de infetados pelo novo coronavírus em Portugal sobe para 25

Esta manhã, foram conhecidos mais quatro novo casos de covid-19 no Porto.

Foram confirmados quatro novos casos de infeção pela Direção-Geral de Saúde, de acordo com o Público. Os pacientes, internados no Hospital de São João, no Porto, vão ser agora sujeitos a contra-análises para confirmar os exames iniciais. No sábado, este mesmo hospital registou cinco casos positivos, tendo sido decidido montar o hospital de campanha do INEM junto ao serviço de urgência.

Já o Observador afirma que se trata de três mulheres e um homem, com idades entre os 40 e os 70 anos e que terão sido infetados por outro doente, que também está internado neste hospital no Porto.

Dos 25 doentes, 17 estão internados no Hospital de São João, um está no Hospital de Santo António e os restantes estão no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.