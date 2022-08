Em 2021, 7.675 portugueses emigraram para o país, contrariando a tendência decrescente dos últimos anos.

Emigração

Número de emigrantes portugueses na Suíça volta a subir

Maria MONTEIRO Em 2021, 7.675 portugueses emigraram para o país, contrariando a tendência decrescente dos últimos anos.

Ao contrário do que acontecia desde 2014, a emigração portuguesa na Suíça voltou a acelerar, ainda que ligeiramente, passando das 7.542 entradas registadas em 2020 para 7.675 no ano passado, de acordo com os dados mais recentes do Office Fédéral de la Statistique, o gabinete oficial de estatística suíço.

Os números, analisados pelo Observatório de Emigração, mostram que os portugueses constituem 5,3% do total de entradas de estrangeiros no país (143.506) em 2021 e, face aos 5,5% de 2020, nota-se uma tendência para a estabilização da emigração lusa na Suíça.

Desde 2013, cada vez menos lusos emigraram para a Suíça, mas atualmente são mais de 255 mil e formam a terceira maior comunidade estrangeira ali presente, depois dos italianos (mais de 328 mil) e dos alemães (mais de 311 mil).

Segundo a instituição, "desde 2001 que o número de portugueses entrados na Suíça não era tão baixo". Nesse ano, foram assinaladas apenas 4.347 entradas de portugueses no país, mas a partir daí este valor mais do que quadruplicou até chegar ao pico, com 20.039 entradas registadas em 2013.

De acordo com o gabinete de estatística suíço, os portugueses perfizeram 4,6% dos estrangeiros que emigraram para a Suíça no ano passado, atrás dos franceses (9,4%), italianos (9,8%) e alemães (12,8%).





