Do total de vagas disponibilizadas para aceder ao ensino superior público do país, sobraram ainda 5.284 para a segunda fase, que arrancou esta segunda-feira e termina a 23 de setembro.

Número de emigrantes e lusodescendentes no ensino superior português cresce 16%

O número de estudantes emigrantes e lusodescendentes que entraram este ano no ensino superior público, em Portugal, aumentou 16% face ao ano anterior.

De acordo com os dados divulgados pela Lusa, foram colocados nas faculdades e institutos portugueses 489 estudantes oriundos da emigração.

Para a primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público português foram disponibilizadas 54.641 vagas, incluindo cerca de mil vagas extra que foram adicionadas ao concurso, na sequência de um despacho governamental, para responder ao elevado número de candidatos.

Nesta primeira fase, quase 50 mil alunos conseguiram entrar para o ensino superior. No total, são 49.806 novos estudantes no ensino superior público, o segundo maior número em 33 anos, superado apenas pelos quase 51 mil alunos que ficaram colocados na primeira fase do concurso em 2020. Só 19% dos candidatos não obtiveram colocação no primeiro concurso de acesso.

Do total de vagas disponibilizadas, sobraram ainda 5.284 para a segunda fase, que arrancou esta segunda-feira e termina a 23 de setembro. Os resultados serão conhecidos no dia 30 deste mês.

