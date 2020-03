Voltou a subir o número de infetados pelo novo coronavírus em Portugal. Desde o início da manhã, já foram revelados cinco novos casos com resultados positivos.

Número de casos de covid-19 em Portugal sobe para 18

De acordo com o Observador, subiu para 18 o número total de casos confirmados de coronavírus em Portugal. Desde o início da manhã, já foram revelados cinco novos casos com resultados positivos. Os mais recentes são os de dois homens e uma mulher, internados no Hospital de S. João, no Porto. Desconhece-se, para já, que idade têm ou se foram infetados na mesma cadeia de contágio dos anteriores.



Neste momento, Portugal regista 18 infeções confirmadas de covid-19, algumas das quais resultantes de três cadeias de transmissão, e vários casos suspeitos ainda a aguardar resultado, informa também o JN.

O último boletim sobre a situação em Portugal, divulgado na sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), indicava que o número total de casos suspeitos era de 181 desde o início do ano, entre os quais os 30 que se encontravam ao final do dia a aguardar resultados dos exames laboratoriais.

