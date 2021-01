País registou, nas últimas 24 horas, 303 mortos devido à doença e 16.432 infetados. Pela primeira vez em semanas, não há aumento de internamentos de um dia para o outro.

Novos números máximos. Portugal supera as 300 mortes por covid-19 e tem mais de 16 mil novos casos

Ana TOMÁS País registou, nas últimas 24 horas, 303 mortos devido à doença e 16.432 infetados. Pela primeira vez em semanas, não há aumento de internamentos de um dia para o outro.

Portugal voltou a superar números máximos, desde que a pandemia começou, e registou um recorde de mortes e de casos positivos nas últimas 24 horas. O país contabilizou 303 mortos devido à doença e 16.432 novos infetados, entre ontem e hoje.

Lisboa e Vale do Tejo concentra cerca de metade dos novos infetados, 8.621, e das mortes por covid-19, 142. A região Norte, soma 4.057 casos positivos e 60 mortes, enquanto o Centro regista mais 2.736 infetados e 66 óbitos. Seguem-se o Alentejo, com 529 casos positivos e mais 23 mortes e o Algarve, com 327 novos infetados e 10 óbitos.

Nas regiões autónomas, a Madeira contabilizou 95 novos casos e duas mortes e os Açores mais 67 infetados, mas nenhum óbito.

Hospitais de Lisboa e Vale do Tejo pedem maior equilíbrio na distribuição de doentes Hospital de Santa Maria, o maior do país, pede aos utentes que se dirijam primeiro aos Centros de Saúde. "Quase metade dos utentes são transportados de ambulância, mas destes só 15% apresentam situações que justificam o recurso a uma urgência hospitalar", refere o hospital.

Pela primeira vez em semanas, não houve um aumento de internamentos de um dia para o outro. Atualmente, há 6.565 pessoas hospitalizadas, menos 38 que ontem, sendo que 782 estão nos cuidados intensivos, menos uma que na véspera.



Recuperaram da doença mais 8.946, nas últimas 24 horas, o que eleva para 493.699 o total daqueles que ultrapassaram a covid-19.

Desde que a pandemia atingiu o país, foram confirmados 685.383 infetados com o novo coronavírus e 11.608 morreram, vítimas da doença.

Atualmente, existem 180.076 casos ativos no país, mais 7.183 que ontem.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.