“Há um agravamento da situação na região sul. Estamos a viver uma situação quase inédita do ponto de vista meteorológico", diz a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Novo recorde. Em apenas 24 horas, houve 121 incêndios em Portugal

Portugal atingiu na sexta-feira o número máximo de incêndios deflagrados este ano, com 121 ignições, anunciou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), apelando à população para ter especial cuidado face ao esperado agravamento do calor.

No 'briefing' à comunicação social, o comandante André Fernandes destacou que há três incêndios a gerar maior preocupação no combate às chamas, nomeadamente em Ourém (distrito de Santarém), Carrazeda de Ansiães (distrito de Bragança) e Vale da Pia (distrito de Leiria).

“Há um agravamento da situação, nomeadamente na região sul. Estamos a viver uma situação quase inédita do ponto de vista meteorológico. A situação vai-se manter e é proibido usar maquinaria nestes dias que se seguem para baixarmos o número de ignições, que têm vindo a aumentar”, afirmou o responsável da ANEPC, destacando que as 121 ignições registadas “são o máximo deste ano”.

Alerta laranja este sábado

“Seis distritos encontram-se em alerta laranja - Vila Real Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Santarém - e no sábado irão ser elevados os estados de alerta laranja para os distritos de Leiria, Coimbra e Aveiro e os restantes em alerta amarelo”, disse André Fernandes.

Ainda segundo o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, o quadro meteorológico no país “mantém-se estável, com humidade relativa do ar inferior a 20% na generalidade do território”, além do vento de leste.



“É expectável a subida gradual e generalizada da temperatura, para valores de máximas de 40 graus [Celsius] e mínimas que podem atingir os 20 graus e, em várias regiões do interior, entre 22 e 25 graus”, sublinhou.

Já o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 16 distritos de Portugal continental sob aviso laranja neste sábado, mantendo-se apenas Faro e Viana do Castelo sob aviso amarelo, devido à previsão de tempo quente.



A situação de alerta, nível mais baixo de resposta a situações de catástrofes prevista na Lei de Base da Proteção Civil, termina às 23:59 de 15 de julho.

No âmbito da declaração da situação de alerta, são implementadas várias “medidas de caráter excecional”, nomeadamente a proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem.

Outras das medidas são as proibições da realização de queimadas e queimas, de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, com exceção dos associados a situações de combate a incêndios rurais, e de trabalhos nos demais espaços rurais com recurso a máquinas.

