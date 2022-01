Há três dias consecutivos que Portugal tem mais de 50 mil casos diários. Internamentos e mortes também aumentam.

Novo recorde diário. Portugal com 58.530 casos diários de covid-19

Portugal registou 58.530 novas infeções com o coronavírus nas últimas 24 horas, um novo máximo desde o início da pandemia. São três dias consecutivos que Portugal tem mais de 50 mil casos diários.

Número de mortes também aumentou, com 49 mortes associadas à covid-19, indicam os números divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Desde 26 de fevereiro que não havia tantas mortes (58) num dia.

A maior parte dos óbitos (19) foi registada na zona de Lisboa e Vale do Tejo. Houve, também, 14 mortes no norte do país, nove no centro e uma tanto no Alentejo como no Algarve. Nos Açores não houve mortes a relatar e na Madeira morreram cinco pessoas.



Estão 2.044 pessoas internadas em enfermaria, mais 40 desde a última atualização, com 162 em unidades de cuidados intensivos, mais 10.

