Novo recorde diário. Portugal com 56.426 casos de covid-19

Portugal registou 56.426 novas infeções com o coronavírus nas últimas 24 horas, um novo máximo desde o início da pandemia.

Há a lamentar mais 34 mortes associadas à covid-19, indicam os números divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS). A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 16 das 34 mortes reportadas pela DGS esta quinta-feira. A região Norte teve 10 mortes, a região Centro teve seis e a Madeira dois. Não se registaram óbitos com Covid-19 nas regiões do Alentejo, Algarve e Açores.



Estão 2.004 pessoas internadas com Covid-19 — mais 45 do que no dia anterior —, das quais 152 estão nas unidades de cuidados intensivos — menos um do que no quarta-feira.



