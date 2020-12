Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5.559 mortes.

Novo máximo. Covid faz mais 98 mortos em Portugal

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5.559 mortes.

Portugal atingiu um novo recorde de mortes diárias associadas à pandemia, com 98 óbitos registados nas últimas 24 horas. Numa altura em que a taxa de mortalidade provisória da pandemia ainda se situa nos 1%, em todo o mundo, Portugal já soma 5.559 vítimas mortais desde março.

No boletim diário, a Direção Geral da Saúde dá ainda conta de mais 4.044 novos casos de covid-19. Num universo de 71.863 infeções ativas, o número de hospitalizações também aumentou.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS indica que estão internadas 3.157 pessoas, mais 64 do que no dia anterior, das quais 513 em salas de cuidados intensivos, mais 10 do que no sábado.

