Portugal 2 min.

Novo caso suspeito de coronavírus em Portugal deu negativo

Caso suspeito era um homem que estava internado no hospital São João, no Porto, e que vinha de Milão.

O mais recente caso suspeito de infeção por coronavírus, em Portugal, - um homem que foi internado no Hospital de São João, no Porto, proveniente de Milão - deu resultado negativo.

Este foi o 14º. caso suspeito despistado pelas autoridades de saúde portuguesas. Até à data confirma-se apenas, o caso do cidadão português infetado, no cruzeiro que está atracado no Japão, desde fevereiro.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou entretanto que Adriano Maranhão será transferido para hospital de referência no Japão, esta madrugada (hora de Lisboa).

Ativados mais hospitais de referência



O organismo anunciou esta tarde, em conferência de imprensa, que ativou os hospitais de Santa Maria, S. José (Lisboa), Coimbra e Santo António (Porto) para validar casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus (Covid-19).

Até à data apenas estavam ativados como hospitais de referência para estes casos o Curry Cabral e o Dona Estefânia, em Lisboa, e o S. João, no Porto.

Além destas três unidades, passam a estar em prontidão para a eventualidade de surgirem mais casos suspeitos, devidamente validados por médicos, os hospitais de Santa Maria e S. José, em Lisboa, Santo António, no Porto, e o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (incluindo o hospital pediátrico).

OMS pede ao mundo que se prepare para "potencial pandemia" de coronavírus Especialistas do organismo internacional de saúde afirmam que, provavelmente, haverá epidemias em vários países, mas que poderão ser contidas com planos de contingência próprios.

Trata-se de hospitais de referência de "segunda linha" para a contenção da infeção pelo Covid-19.

A partir de quarta-feira, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e o Hospital Curry Cabral, em Lisboa, passam a poder fazer análises laboratoriais aos casos suspeitos.

Até à data, as análises eram apenas feitas no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, em Lisboa, e, mais recentemente, no Hospital S. João, no Porto.

Quartos para isolamento

Graça Freitas afirmou em conferência de imprensa que existem 2.000 quartos de isolamento nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, muito embora "qualquer zona possa ser transformada numa zona de isolamento" caso venha a ser necessário.

Graças Freitas assegurou que as urgências hospitalares "estão em alerta" e "têm um espaço de isolamento", estando o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) a preparar o reforço de equipamento apropriado para que "qualquer ambulância" possa transportar até aos hospitais de referência pessoas suspeitas de terem o novo coronavírus.

Até agora, o transporte é feito com quatro ambulâncias do INEM de Lisboa, Porto, Coimbra e Faro.

"Temos que nos preparar e retardar as cadeias de transmissão", frisou Graça Freitas, na sede da DGS, onde fez o ponto da situação da infeção pelo Covid-19.

Segundo a diretora-geral da Saúde, Portugal não está livre de importar o novo coronavírus, família de vírus que causa infeções respiratórias como pneumonia.

com Lusa