Nova variante Omicron BA-5 é dominante em Portugal

AFP A variante Omicron BA-5 tornou-se dominante em Portugal, à medida que o país que enfrenta um novo pico de infeções covid-19.

A sub-variante BA-5, detetada pela primeira vez em Portugal no final de março, está "em ascensão" e era "dominante" no país a 23 de maio, sendo responsável por "quase 80% dos novos casos", disse um porta-voz do Instituto Nacional de Saúde (INSA) à AFP, a propósito de um relatório sobre a covid-19 publicado esta semana.



Covid. Aumento de casos exige "reforço de medidas individuais" em Portugal A epidemia da covid mantém uma "incidência muito elevada, com tendência crescente", em Portugal, alertam as autoridades.

A propagação desta sub-variante "coincidiu com o levantamento de muitas restrições sanitárias", após o fim da proibição do uso de máscaras na maioria dos espaços fechados e a realização de muitas reuniões, justificou Gustavo Tato Borges, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, à AFP.



No final de abril, o Governo português decidiu levantar a exigência de usar máscara no interior, com a exceção dos transportes públicos ou instalações de saúde.

O país registou 157.502 casos entre 10 e 16 de maio, um aumento de 58% em relação à semana anterior, de acordo com o relatório semanal da Direcção-Geral da Saúde. "Na realidade, poderia haver o dobro do número de casos", diz Gustavo Borges, acrescentando que "se espera que a mortalidade continue a aumentar" nas próximas semanas.

O Governo reintroduziu esta quarta-feira a comparticipação dos testes de rastreio covid-19 com receita nas farmácias.

A agência da União Europeia para a doença (ECDC) apelou recentemente aos países para estarem vigilantes, afirmando que as sub-variantes Omicron BA-4 e BA-5, podem ser a causa de novos surtos.

