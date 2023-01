Nova secretária de Estado da Agricultura "não é arguida" em processo, afirma marido

Carla Alves, a nova secretária de Estado da Agricultura, é mulher do ex-presidente da Câmara de Vinhais, acusado pelo Ministério Público. Américo Marques desmente que mulher tenha processo judicial e contesta arresto de bens.

Lusa Carla Alves, a nova secretária de Estado da Agricultura, é mulher do ex-presidente da Câmara de Vinhais, acusado pelo Ministério Público. Américo Marques desmente que mulher tenha processo judicial e contesta arresto de bens.

O marido da nova secretária de Estado da Agricultura, Américo Pereira, afirmou hoje que a governante não tem qualquer processo judicial e que já contestou o arresto de bens.

O ex-autarca de Vinhais, no distrito de Bragança, fez hoje uma declaração aos jornalistas na sequência da notícia do jornal Correio da Manhã sobre o alegado arresto das contas da secretária de Estado Carla Alves, um dia depois de ter sido empossada para o cargo.

Carla Alves é mulher do ex-presidente da Câmara de Vinhais, o socialista Américo Pereira, acusado pelo Ministério Público, que mandou arrestar bens do antigo autarca, num processo que envolve mais de 4,7 milhões de euros e que tem mais três arguidos, um empresário e antigo presidente a Assembleia Municipal, um padre e uma sociedade empresarial.

Governante pediu embargo do arresto

O antigo autarca, que é advogado de profissão, disse hoje que apenas uma conta conjunta, em nome dele e da mulher, foi arrestada “com um valor miserável”, e em relação aos restantes bens a agora secretária de Estado já “foi ao processo pedir embargos do arresto”.

Segundo disse, a esposa “não responde financeiramente legalmente” porque não é arguida no processo e a chamada meação do casal não pode ser arrestada, ou seja, a parte dos bens que pertence a ela.

“Eu nunca pensei que a maldade de alguém pudesse chegar ao ponto de envolver a esposa de um ex-autarca porque ele é arguido num processo-crime. Não percebo porque é que ela tem que ser envolvida nisto”, lamentou.

Américo Pereira salientou que a acusação do caso é pública e que ele não está acusado de ter recebido qualquer vantagem financeira, mas de alegadamente ter beneficiado os outros arguidos, enquanto presidente da Câmara, cargo que deixou em 2017.

A acusação é de 2022 e está a decorrer o prazo, segundo Américo Pereira, em que os arguidos podem contestar a mesma, com o pedido de abertura de instrução, passo que disse ainda não ter decidido de vai dar ou não.

Contactada hoje pela agência Lusa, fonte da Procuradoria-Geral da República afirmou que, “neste momento, o processo encontra-se em fase de Instrução, em Bragança”.

“Lamento profundamente que num caso que só a mim diz respeito, não diz respeito absolutamente a mais ninguém, que a minha mulher seja envolvida exatamente numa altura em que ela é chamada pelo Governo para desempenhar funções de grande dignidade por toda a competência que lhe é reconhecida, tanto em termos intelectuais como em termos técnicos”, afirmou.

Carla Alves foi diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte desde 2018 e é o rosto do processo de desenvolvimento e certificação do fumeiro regional de Vinhais e da Raça Bísara.

A nova secretária de Estado é técnica da Câmara de Vinhais, liderada pelo marido durante 12 anos.

Marido acusado

O socialista Américo Pereira foi acusado, 16 anos depois dos factos que lhe são imputados, num processo que envolve mais de 4,7 milhões de euros.

Em causa estão vários negócios celebrados entre 2006 e 2015, que envolvem também uma sociedade, um empresário e o reitor do antigo seminário deste concelho do distrito de Bragança, com alegado prejuízo para o erário público de 1.173.719 de euros, segundo a acusação do Ministério Público.

