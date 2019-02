Moção do CDS-PP ao Governo foi chumbada pelo PS, BE, PCP, Verdes e PAN, e alguns votos favoráveis dos democratas-cristãos e PSD.

Nova ministra defende que Governo sai reforçado de moção de censura

A nova ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva defendeu hoje que o Governo sai reforçado com a rejeição da moção de censura do CDS-PP, que acusou de incoerência e falta de soluções.

Minutos antes do final do debate e da votação da moção de censura apresentada pelo CDS-PP, na Assembleia da República, na sua estreia em plenário como ministra, Mariana Vieira da Silva afirmou que, "com esta rejeição, o Governo sai com a confiança reforçada no rumo seguido ao longo destes três anos e com a certeza do caminho que quer continuar a seguir".

"Com esta rejeição, ganha também o país, que vê prosseguir um caminho de recuperação da economia, do emprego, dos rendimentos e do investimento. Com esta rejeição, ganham os portugueses, que veem continuado um caminho de esperança que devolve a confiança num futuro de progresso e prosperidade", acrescentou a nova ministra da Presidência, que tomou posse na segunda-feira.

Na parte inicial da sua intervenção, Mariana Vieira da Silva acusou o CDS-PP de incoerência, referindo que quando o atual executivo iniciou funções, em novembro de 2015, era criticado por "pôr em risco as contas públicas" e "pela falta de gradualismo na reposição de direitos e rendimentos" pelos centristas, assim como pelo PSD.

"Numa reviravolta de argumentos, acusam afinal o Governo de não responder positivamente a todas as pretensões salariais e a todas as pretensões de progressão nas carreiras", apontou.

Segundo a ministra, puseram de lado "preocupações com despesismo ou com descontrolo das contas públicas" e esqueceram "tudo o que anunciavam como iminente há menos de três anos". "Emprego, défice e dívida: três temas sobre os quais o CDS prefere agora não falar. O CDS de 2019 tem vergonha do que dizia o CDS de 2016, e compreende-se", considerou.

A moção de censura do CDS-PP ao Governo foi hoje ‘chumbada’ pelas bancadas do PS, BE, PCP, Verdes e PAN, contando com votos favoráveis dos democratas-cristãos e do PSD. Também o deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira, eleito nas listas do PS em 2015, votou contra a moção de censura. O anúncio da rejeição do texto do CDS-PP foi aplaudido de pé pela bancada socialista. A moção já tinha voto contra garantido da maioria parlamentar de esquerda, que apoia o Governo – PS, BE, PCP e PEV -, ao qual se juntou o partido Pessoas-Animais-Natureza.

Ao longo de três horas e meia, o parlamento debateu hoje uma moção de censura do CDS-PP ao Governo, a segunda dos centristas em pouco mais de um ano e meio, centrada no “esgotamento” do executivo do PS, e intitulada “Recuperar o Futuro”. Esta foi a 8.ª moção apresentada pelo CDS, partido recordista na censura aos governos, e a 30.ª a ser discutida na Assembleia da República em 45 anos de democracia, desde o 25 de Abril de 1974.