Nova ligação regular entre Porto de Leixões e Bélgica

Ana B. Carvalho Trata-se de uma nova ligação que vai permitir o acesso a novas rotas entre o Porto de Leixões e a Europa.

Uma nova ligação regular entre Portugal e a Bélgica está agora assegurada, graças à conexação de Matosinhos, através do Porto de Leixões e Zeebrugge. As viagens vão ser realizadas com escalas duas vezes por semana.

O anúncio foi feito pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) em comunicado, que esclarece que "a nova ligação vai permitir o acesso a novas rotas com origem e destino em Leixões via Zeebrugge (Bélgica), nomeadamente Gotemburgo (Suécia), Esbjerg (Dinamarca) e Cork (Irlanda)".

A ligação vai ainda "traduzir-se num aumento da capacidade da oferta "ro-ro", que consiste em cargas e descargas feitas sem recurso a gruas, com navios mais próximos do cais, pois possibilita o transporte com recurso ao novo navio Laureline, construído em 2019, com capacidade de carga para cinco mil metros lineares", lê-se.

“Esta nova ligação é importante para a economia portuguesa no acesso aos mercados internacionais e reafirma a relevância do Porto de Leixões para a economia regional e nacional”, refere a administração da APDL, citada no comunicado.

Segundo a mesma entidade, para além das novas ligações, vão ser mantidas as atuais da CLdN via Roterdão (Países Baixos) para Purfleet e Killingholme (Reino Unido) e Dublin (Irlanda).

Segundo a agência Lusa, o Porto de Leixões é o primeiro porto nacional em volume de carga ‘ro-ro’ e contabilizou, no primeiro trimestre do ano, mais de 1,4 milhões de toneladas de mercadorias exportadas.

