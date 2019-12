O primeiro-ministro de Israel encontra-se esta quarta-feira com o secretário de Estado dos EUA em Lisboa. “Será uma visita não oficial”, revelou fonte da embaixada de Israel em Portugal.

Netanyahu visita Lisboa onde se vai reunir com chefe da diplomacia dos EUA

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, chega esta quarta-feira a Lisboa, para uma visita durante a qual vai reunir-se com o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse esta terça-feira à Lusa fonte oficial da embaixada de Israel.

“Será uma visita não oficial”, revelou a fonte da embaixada de Israel em Portugal, revelando também que está prevista uma reunião com o chefe da diplomacia dos Estados Unidos. Mike Pompeo anunciou no passado dia 27 de novembro que estaria em Lisboa, no final desta semana.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos tem previstos encontros na capital portuguesa com o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.



Lusa

