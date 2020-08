A extrema-direita portuguesa tem novas organizações: uma milícia e um grupo que se propõe federar ativistas radicais. Para já, fizeram ameaças e uma manifestação à luz de tochas.

Portugal 7 min.

Neonazis manifestam-se em frente da sede do SOS Racismo

Redação A extrema-direita portuguesa tem novas organizações: uma milícia e um grupo que se propõe federar ativistas radicais. Para já, fizeram ameaças e uma manifestação à luz de tochas.

Um mês depois de a sede do SOS Racismo ter sido vandalizada, em Lisboa, com a frase “Guerra aos inimigos da minha terra”, na noite deste sábado uma dezena de manifestantes de extrema-direita juntou-se em frente àquele edifício com máscaras brancas a tapar o rosto e tochas numa iconografia com semelhanças à dos supremacistas brancos Ku Klux Klan, que fizeram linchamentos de afro-americanos nos Estados Unidos, refere aquela organização anti-racista ao Público.

O SOS Racismo irá fazer queixa ao Ministério Público por ameaças à integridade física, ofensas morais e danos patrimoniais e incitamento ao ódio e violência, nomeadamente com a “parada Ku Klux Klan”.

Segundo disse o SOS Racismo, ao diário português Público, desta vez não houve vandalização da fachada, mas não descartam a ligação entre o acto anterior e este. Um dos dirigentes do SOS, Mamadou Ba, que partilhou no Facebook uma imagem do sucedido, posta a circular pelo grupo, comenta ao Público: “Isto é uma escalada. Uma coisa é fazerem uma manifestação no espaço público em que assumem uma posição política contra o anti-racismo, o que é inaceitável em democracia, mas elegerem uma organização anti-racista como alvo a abater, fazer ameaças de morte e, não contentes, fazerem uma parada militar à moda de Ku Klux Klan ultrapassa todos os limites do confronto ideológico.”

Classifica o acto de “terrorismo político” e afirma que é preocupante “a manifestação de um à vontade, cada vez maior, em achar que podem usar a intimidação e a coacção ao anti-racismo como forma de disputa política”.

Já em junho, vários locais na Área Metropolitana de Lisboa foram alvo de ataques com mensagens racistas e xenófobas e ameaças — locais como o Conselho Português para os Refugiados ("A Europa aos europeus” e “morte aos refugiados") ou o mural de homenagem ao dirigente do PSR assassinado por skinheads, José Carvalho, (com “guerra aos inimigos da minha pátria").

“Esta estratégia do medo, da mordaça e da coacção violenta foi sempre o método de intervenção política dos movimentos e grupos de extrema-direita. O SOS Racismo apresentará queixa junto das entidades competentes, exigindo que estas tudo façam para identificar e levar a tribunal os autores materiais e morais destes crimes”, referiram em julho ao Público.

Novas ações e velhas práticas

Nada foi deixado ao acaso. A primeira manifestação pública foi marcada para 8/8, repetição de números que no ideário neonazi significa a oitava letra do alfabeto, h, e que pretende signigicar a saudação nazi: Heil Hitler.

No sábado 8 agosto, no final da noite, duas dezenas de militantes de extrema-direita, com máscaras brancas, manifestaram em frente à sede do SOS Racismo numa "homenagem aos polícias mortos em serviço" e contra o "racismo anti-nacional", de que acusam o SOS Racismo.

O protesto convocado pela nova organização de extrema-direita Resistência Nacional, acontece um mês depois da sede da organização anti-racista ter sido vandalizada com inscrições racistas e ameaçadoras e de a mesma organização ter recebido ameaças, via email, de uma nova "milícia" de extrema-direita, denominada "Nova Ordem de Avis" . Nesse email ameaçavam que “para cada nacionalista preso cairá um anti-fascista e para cada nacionalista morto desaparecerão dezenas de estrangeiros”, refere Mamadou Ba ao semanário Público. “São ameaças directas.”, garante o ativista.

A Instável geografica política da extrema-direita

Desde a Revolução de Abril de 1974, e após o chamado Verão Quente de 1975, a extrema-direita corporizou-se numa série de organizações: MIRN, Frente Nacional, Movimento de Ação Nacional, PNR, NOS, MON. Muitas dessas divisões, antes da chegada do Chega, deviam-se a diferentes ligações internacionais: Blood and Honour e Hammerskins, entre os skins boneheads, e , nestes últimos, sobretudo a rivalidades pessoais e de disputa de negócios, muitas vezes ligados à criminalidade: segurança da noite, prostituição, tráfico de droga e de armas.

O novo movimento formado em julho, chama-se Resistência Nacional e pretende reunificar os ativistas de extrema-direita que atuam nas ruas, fora da ação institucional dos partidos próximos: PNR e Chega.

A Resistência Nacional afirma que quer ultrapassar estas divisões: “Não nos queremos sobrepor aos outros movimentos, nem nos interessam guerras internas do Nacionalismo no passado. Não interessa se és identitário, Chega, PNR, MON, NOS…”, lê-se numa publicação na sua página do Facebook, em que concluem: “Com todas as nossas diferenças, entendemos que o inimigo é a esquerda e os liberais. Mais ninguém! Basta de grupos e grupinhos, só com uma ponte de entendimento chegaremos a algum lado” .

A extrema-direita portuguesa tem nos últimos tempos tentado ultrapassar as suas guerras de grupelhos, em grande parte incentivada pela entrada do Chega na Assembleia da República. Já houve dois encontros, um no Porto e outro em Lisboa, com o objectivo explícito de se ultrapassarem as divergências – do segundo terá resultado a auto-denominada milícia Nova Ordem de Avis.

O objetivo da Resistência Nacional é, de acordo com uma fonte citada pelo jornalista Ricardo Cabral Fernandes na sua página do FB, organizar “protestos silenciosos” em frente a instituições que consideram anti-patriotas - vêem o SOS Racismo como "anti-nacional". Potenciar o ódio ao SOS Racismo e aos antifas para conseguir uma certa unidade. Aproveitando tipologias de protesto e estética usadas noutros países.

O grupo está a recrutar, difundido propaganda no YouTube, e organiza-se na rede social de mensagens encriptadas russa Telegram e no Facebook, onde tem uma página e um grupo em que abundam publicações racistas e favoráveis ao Chega. Também tem um fórum de discussão "dedicado a todos os nacionalistas portugueses".

Um dos principais elementos da Resistência Nacional esteve vários anos emigrado na Bulgária, onde se integrou no circuito da extrema-direita búlgaro, e chegou a representar o Nova Ordem Social, de Mário Machado, numa manifestação com mais de dois mil neonazis em Sófia, em fevereiro de 2019, em homenagem ao general pró-nazi búlgaro Hristo Lukok, assassinado por dois militantes antifascistas em 1943.

A organização anunciou que vai estar presente na marcha de extrema-direita do dia da independência da Polónia, a 11 de Novembro. É uma das maiores marchas de extrema-direita na Europa, a par das manifestação que assinala o bombardeamento de Dresden e das marchas neonazis ucranianas, e serve como ponto de encontro internacional.

As duas estratégias

A extrema-direita portuguesa parece apostada numa dupla estratégia: infiltrar e apoiar o Chega nas suas ações políticas, recentemente Mário Machado apelou para a participação numa manifestação "anti-racista" do partido de André Ventura; e aproveitar o crescimento do anti-comunismo em certos setores da população para fazer ações violentas que atemorizem ativistas anti-fascistas e anti-racistas, imigrantes e comunistas. Há poucos meses, o Ministério Público português acusou 37 neonazis que agrediram violentamente várias pessoas, motivados pelo ódio racial, religioso, ideológico e pela homofobia. Entre as vítimas está um militante comunista, brutalmente espancado, que ficou com sequelas neurológicas permanentes.

Do ponto vista político institucional, verifica-se o crescimento nas sondagens do Chega que se afirma como partido anti-sistema, embora o seu líder tenha estado anos no PSD, e no seu programa económico, não se distinguir muito da direita tradicional liberal, ao pretender acabar com o Serviço Nacional de Saúde e o ensino público, dando esses setores a empresas privadas.

Do ponto de vista social, o aumento da atividade da extrema-direita nas ruas, tem sido acompanhada pelo aumento das mobilizações anti-racistas e do crescimento do ativismo negro e de jovens originários da imigração em Portugal, a reivindicarem mais direitos e fim de práticas estruturais racistas.





















Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.