Demissão

Nem Marta, nem farta!

Sérgio FERREIRA BORGES Do lado do Governo, em vez de apoio, a ministra recebeu algum cinismo, especialmente, do ministro das Finanças.

A demissão de Marta Temido foi uma autêntica reprise de um filme já conhecido. A primeira edição teve como protagonista Adalberto Campos Fernandes. É a única diferença. O argumento é rigorosamente o mesmo.

A ministra da Saúde não resistiu aos ataques constantes, vindos das corporações da saúde e dos partidos da oposição, sobretudo, da direita. E como do Governo e do PS não chegaram os apoios de que Marta Temido precisava, ela acabou por bater com a porta, criando um enorme problema a António Costa.

A taxa de esforço dos médicos tem limites. E o Estado deve fazer mais, para suprir as necessidades do SNS.

Do lado do Governo, em vez de apoio, a ministra recebeu algum cinismo, especialmente, do ministro das Finanças. Há pouco tempo, Fernando Medida disse que os problemas do Serviço Nacional de Saúde nada tinham a ver com a falta de recursos financeiros. Com isto, insinuava que a responsabilidade de uma tão profunda crise era da ministra e, porventura, da sua incapacidade. Foi uma declaração assassina, como se diz na gíria política.

Marta Temido ficou fragilizada e ninguém do Governo saiu em sua defesa. A partir daqui, o Sindicato Independente dos Médicos, afecto ao PSD, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros e outras associações de interesses perceberam que o terreno estava mole e, portanto, tinha chegado a momento de atacar a ministra e, concomitantemente, o SNS.

Os mistérios foram-se adensando. Por exemplo, há um ano havia médicos obstetras em número suficiente, para garantir as urgências hospitalares. Subitamente, este ano deixou de haver e as carências distribuíram-se por todo o país. É evidente que, com as urgências de obstetrícia parcialmente encerradas, sucederam-se os incidentes graves.

A taxa de esforço dos médicos tem limites. E o Estado deve fazer mais, para suprir as necessidades do SNS, a maior conquista da democracia portuguesa. E para isso, são necessários meios financeiros e competência, para a respectiva gestão. Foi um pouco de tudo isto que faltou a Marta Temido. O resto, foram cascas de banana espalhadas no seu caminho.

Uma delas, aconteceu no Congresso do PS, quando António Costa a apresentou como uma possível candidata à liderança. O Primeiro-Ministro usou-a, para reduzir o espaço dos dois outros candidatos, Pedro Nuno Santos e Fernando Medida. Marta Temido devia ter reagido furtando-se àquele papel de homem, (neste caso, mulher) de palha. Com isso teria manifestado consciência de que não tem condições políticas para assumir a liderança de um partido. Mas consentiu e isso contribuiu para a sua fragilização política.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

