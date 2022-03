A lusodescendente de 44 anos, antiga autarca em Metz, foi eleita deputada para a Assembleia da República e considera, em entrevista ao Contacto, que o seu mandato representa também uma segunda e uma terceira geração que votaram e que "se sentem muito portuguesas".

Nathalie Oliveira. Esta eleição "dá uma dimensão ao país que ultrapassa a palavra 'emigrantes'"

Ana TOMÁS

A notícia da eleição chegou primeiro a alguns familiares e amigos do que à própria Nathalie de Oliveira. A lusodescendente e ex-autarca em Metz foi eleita deputada pelo círculo da Europa, na repetição do ato eleitoral cuja contagem ficou fechada na passada quarta-feira, dando a vitória ao PS, que com 32,98 % dos votos e a conquista dos dois lugares elegíveis por este círculo eleitoral roubou assim o deputado ao PSD.

"Ainda não acredito bem, mas aconteceu. Já foram tantas campanhas, com tantas surpresas", diz em entrevista ao Contacto, referindo-se não só a estas eleições legislativas portuguesas, mas também às candidaturas para o Parlamento francês (2017), às Europeias pela França, (2019) ou ao impacto da pandemia nos atos eleitorais realizados entre 2020 e 2022, tanto em território francês como português, onde se incluem estas legislativas. "Quis acreditar e dediquei-me muito, apesar de ter sido uma campanha mais digital", acrescenta.

Ligada às estruturas socialistas portuguesa e francesa, a recém-eleita deputada de 44 anos, que foi adjunta do autarca de Metz entre 2008 e 2020, está inevitavelmente ligada à emigração, desde logo pelo contexto familiar e pelas ligações ao movimento associativo. Tudo isso, somado à já vasta experiência política, levou-a avançar para uma candidatura que pretende abarcar todo os portugueses que vivem na Europa, para o que contribui a própria circunstância de viver numa região fronteiriça, como o Grand Est, e de os seus laços familiares se estenderem pelos destinos europeus da diáspora portuguesa.

"Tive sempre uma grande ligação aos portugueses da Europa, começando pelos portugueses do Luxemburgo, onde tenho a minha tia e os meus primos e onde trabalhei muitos anos". Por isso, a sua alegria também "é do tamanho da Europa", até porque, como apontou ao Contacto, não tardaram as felicitações oriundas de portugueses espalhados por vários países do velho continente assim que foram conhecidos os resultados da eleição definitiva.

Nessa Europa que representará agora na Assembleia da República cabem todos os portugueses que nela residem e que são agora muitos mais do que aqueles que emigraram. "Este mandato é completamente diferente porque já não se trata só da primeira geração e dos seus direitos - que ainda têm de ser defendidos, ainda há muito trabalho - mas também de uma segunda e de uma terceira geração que se sentem muito portuguesas, embora não tenham emigrado", afirma, sublinhando "que muitos têm dupla e alguns até tripla nacionalidade" e que mesmo assim quiseram fazer valer o seu direito de voto num país que já não os viu nascer, nem crescer.

"É fantástico saber que jovens de 18, 19 e 20 anos votaram e que estavam muito preocupados de não receber o boletim de voto a tempo. Isso dá uma dimensão ao país que ultrapassa a palavra 'emigrantes'. É uma história muito maior do que a forma como a emigração é descrita ou percebida em Portugal."

Este mandato é completamente diferente porque já não se trata só da primeira geração e dos seus direitos, mas também de uma segunda e de uma terceira geração que se sentem muito portuguesas, embora não tenham emigrado."

Questionada sobre a importância que a sua eleição pode ter para os lusodescendentes e para a sua identificação com o país dos seus pais, Nathalie responde: "Em primeiro lugar é fazer com que eles também se sintam representados e em segundo lugar levá-los a participarem no próprio destino do país", refere a deputada de Metz, acrescentando que apesar de já terem uma ligação de afeto ao país onde nasceram e onde vivem, "têm vontade de votar e participar nas decisões e no destino de Portugal". Nathalie lembra que este contacto da segunda geração com a terra dos pais que se manifestou agora na participação nestas eleições, tem vindo a refletir-se de outras maneiras, como no interesse e na reivindicação do ensino do Português nas comunidades lusodescendentes.

A aposta na reforma da lei eleitoral

Para que esta motivação política não se perca, entre as prioridades como deputada eleita pelo círculo da Europa, destaca a alteração da lei eleitoral, para "respeitar cada voto, cada cidadão", melhorando os processos atuais e prosseguindo para a implementação do voto eletrónico. "A prioridade das prioridades para mim é chegar a uma lei eleitoral que corresponda ao século XXI, ao respeito para quem vive fora de Portugal, de maneira a que não sinta diferença quando há um momento de decisão política, para que nunca mais aconteça o que aconteceu", diz, aludindo à repetição da eleição no círculo da Europa, depois da primeira ter sido anulada por causa da mistura de votos válidos com inválidos.

Apesar disso, e como já tinha referido anteriormente, considera que a decisão do Tribunal Constitucional em determinar a repetição do escrutínio voltou a colocar os portugueses residentes no estrangeiro "no centro das prioridades e preocupações".

O movimento associativo e os respetivos apoios são outras das questões que espera ver discutidas no Parlamento português.

A prioridade das prioridades, para mim, é chegar a uma lei eleitoral que corresponda ao século XXI, ao respeito para quem vive fora de Portugal, de maneira a que não sinta diferença quando há um momento de decisão política, para que nunca mais aconteça o que aconteceu."

Já sobre a rede consular e os desafios que os emigrantes e lusodescendentes enfrentam para aceder aos seus serviços, a deputada recém-eleita sublinha a "vontade" do Governo socialista em "fortalecer em termos de recursos humanos e técnicos o atendimento ao público". "Houve um reforço de 141 pessoas e são mais 102, de concurso externo, que vão entrar agora em funções e há também um grande esforço relativo ao acesso ao serviço público de forma desmaterializada [online]". Ainda assim reconhece que "dar mais e melhor serviço e atendimento público" também deve ser uma prioridade.

Mais uma mulher no Parlamento

A eleição de Nathalie de Oliveira reforça também a representação feminina no Parlamento, numas eleições em que esse número foi reduzido de 89 para 85 num total de 230 deputados.

Para a socialista, a igualdade de género é um valor primordial e, apesar da descida do número de deputadas entre 2019 e 2022, considera que Portugal está mais avançado que a França, porque a sociedade é mais "matriarcal".

Mesmo assim diz que assume essa condição de género na esfera política com grande responsabilidade, porque sabe que ainda há caminho a fazer. "Considero que é sempre mais difícil para a mulher fazer política, isso continua a ser travado. Acho que há uma geração [mais velha] que nunca aceitou muito bem a liderança de uma mulher. Podemos fazer política, mas ao lado, para ficar bem na fotografia."

Confia, no entanto, que as gerações mais novas e mesmo a sua progridam na questão da paridade entre os géneros e que se unam nesse propósito, independentemente do sexo. "A igualdade de género ganha-se com todos. Não podem ser um luta separada."

Filha da madrugada

Nascida em Metz, em 1977, Nathalie formou-se em Direito das Organizações Internacionais, passando pela Universidade de Sorbonne, em Paris, e trabalhando em diversas instituições como a Comissão Europeia.

O seu percurso esteve e continua a estar ligado à ajuda daqueles que procuram asilo ou uma vida melhor em França, como em tempos também procuraram os seus pais que foram "a salto" para o país, para fugir à ditadura do Estado Novo e à guerra colonial. "Tenho muita ligação à migração humana", afirma a deputada cujas causas extravasam a atividade partidária e que continua a ser membro de vários organismos de Defesa de Direitos Humanos, prestando consultoria em organismos como o CASAM (Centro de Acolhimento dos Requerentes de Asilo de Moselle), entre outros. Um trabalho que tem pontos de contacto com o percurso de muitos portugueses emigrados. "A primeira geração sabe o que é passar fronteiras, ter vivido sob uma ditadura, sabe qual é o preço da liberdade e de partir para uma vida melhor", afirma.

No dia em que foi eleita, 23 de fevereiro, Nathalie lembrou, numa publicação na sua página do Facebook, que também a partir dessa data o número de dias de democracia em Portugal passava a ultrapassar os vividos em ditadura.

Ao Contacto, a deputada que despertou para a política também através dos livros de autores de intervenção, como Manuel Alegre ou José Saramago, admite que os descendentes da diáspora portuguesa também são "filhos da madrugada e de 25 de Abril". "Eu acho que a segunda e terceira geração procuram muito saber essa história porque os próprios pais e avós não viveram" a Revolução dos Cravos, uma vez que já tinham saído de Portugal nessa altura. Mas, independentemente do país em que se nasceu, a história desta data "está muito viva no peito dos portugueses" e desperta "emoção".

A primeira geração sabe o que é passar fronteiras, ter vivido sob uma ditadura, sabe qual é o preço da liberdade e de partir para uma vida melhor."

Nathalie estreia-se na casa da democracia portuguesa a 29 de março, a poucos dias das celebrações que assinalam meio século do 25 de Abril, numa sessão em que o novo Parlamento tomará posse e em que será escolhido o novo presidente da Assembleia da República.

O dia a dia da antiga autarca, que tomou contacto mais a sério com a política e com o PS, em 2003, através de José Cesário, ex-Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, quando foi convidada para participar numa plataforma mundial de Lusodescendentes, e que a partir de 2007 passou a participar ativamente no PS francês, vai ser ainda mais repartido entre Lisboa, Metz e os vários pontos da Europa onde for necessária a sua presença.

"Já era uma vida muito partilhada e agora vai ser cada vez mais, com um estatuto mais extraordinário, que vem da soberania e da decisão popular."

