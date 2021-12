Desde a Wonderland Lisboa, no Parque Eduardo VII, ao maior parque temático de Natal do país - o Perlim, em Santa Maria da Feira, há muitas sugestões para um passeio natalício.

Natal em Portugal. Espetáculos, mercados e presépios de Norte a Sul

Se este ano vai passar o Natal em Portugal, aproveita bem o tempo e visite as muitas atrações natalícias de norte a sul de Portugal, desde aldeias totalmente dedicadas ao tema até a espetáculos de teatro musical ou o tradicional circo de Natal no Coliseu do Porto. Viva a magia.

Eis algumas sugestões:

Lisboa

Há vários mercadinhos de Natal espalhados pelas praças mais simbólicas e muitas iluminações. Este ano, as luzes de Natal acenderam no dia 19 de novembro e podem ser vistas um pouco por todo o centro histórico até início de janeiro.

Entre as atrações está a Árvore de Natal do Terreiro do Paço, com 30 metros de altura, e caminhar sob as luzes de Natal do Chiado e do Rossio. Há mais de 210 km de luzes na cidade.

A Wonderland Lisboa, no Parque Eduardo VII, continua a ser uma das principais atrações turísticas de Natal em Portugal. Para a edição de 2021 conta com uma Roda Gigante, uma pista de patinagem no gelo, um mega trampolim do Buzz Lightyear, um comboio de Natal e uma aldeia de Natal com várias barraquinhas.

O mercado de Natal Wonderland Lisboa decorre de 1 de dezembro a 2 de janeiro de 2022 e o horário é alargado até às 24h aos sábados e até às 22h aos domingos.

Óbidos

Inesquecível é a Vila Natal de Óbidos, que vai de 30 de novembro de 2021 a 2 de janeiro 2022. Este ano com uma rampa de gelo, uma pista de gelo de grandes dimensões e um carrossel.

Leiria

Até 6 de janeiro de 2022, Leiria tem decoração nas avenidas e praças e vários eventos, como o comboio de carril no Jardim Luís de Camões, onde também decorre a iniciativa Jardim Solitário, a pista de gelo no Largo Paulo VI ou a Casa do Pai Natal na Praça Rodrigues Lobo.

Sabugal - o presépio de Natal gigante

É o maior presépio de Portugal e pode visitá-lo no Largo da Fonte da cidade - ocupa 1.100 m2. Há ainda um mercadinho de Natal até 9 de janeiro de 2022, onde estão à venda produtos e artesanato da região.

Porto

Há várias atividades na cidade do Porto a não perder nesta alrura de festas, tal como o tradicional Circo de Natal no Porto que tem sessões de 10 de dezembro a 2 de janeiro, no Coliseu Porto Ageas.

Pode conhecer um projeto de iluminação na Avenida das Tílias ou assistir ao lançamento de flocos de neve na Rua de Cedofeita e na Rua das Flores, uma estreia em 2021.

Matosinhos

Leve as crianças a assistir à Nova Cinderela no Gelo. Neste espetáculo de teatro musical, Carolina Deslandes e IRMA vão protagonizar, alternadamente, o papel de Cinderela (em sessões diferentes), ao lado de Diogo Faria (no papel de príncipe) e de Vânia Blubird (como fada-madrinha).

Valongo, Ermesinde e Cabeça

Imperdíveis são as aldeias de Natal de Valongo, Ermesinde e Cabeça, no concelho de Seia. Os enfeites da Aldeia de Natal de Cabeça são dos mais originais do país e podem ser conhecidos de 18 de dezembro e 2 de janeiro de 2022.

Santa Maria da Feira

A magia volta ao castelo de Santa Maria da Feira que estará instalado, até dia 30, um dos maiores parques temáticos de Natal do país - o Perlim, que já vai na 3ª edição. Este ano há Baile das Estrelas e Operação Perlimpim, entre muitas outras novidades.



Mercados de Natal

- O mais pequeno Pai Natal do mundoe, em Águeda,

- “Castelo Mágico” no interior do Castelo de Montemor-o-Velho,

- Aldeia dos Sonhos, em Loulé.



- Noite do Mercado no Funchal, no dia 23 de dezembro, melhor noite para comprar frutas exóticas e outros produtos da Ilha da Madeira. E beber uma poncha, claro.

