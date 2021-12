O primeiro-ministro, António Costa, apresentou um conjunto de novas medidas para combater a pandemia e apela a testagem antes de todos os momentos festivos.

Portugal 3 min.

Covid-19

Natal e Ano Novo com medidas especiais em Portugal. Veja o que pode (e não pode) fazer

Ana Patrícia CARDOSO

Após o Conselho de Ministros extraordinário desta terça-feira, o primeiro-ministro, António Costa, apresentou um conjunto de novas restrições para combater o agravamento da situação pandémica. Mesmo após as novas medidas tomadas a 1 de dezembro, três semanas depois há mais restrições e desta vez vai afetas as festividades natalícias.

Apesar de garantir que a vacinação "vale a pena", o primeiro-ministro não deixou de ressalvar que a "situação está a piorar" e que, segundo as projeções do Instituto Ricardo Jorge, no final do ano a nova variante vai significar 90% dos infetados. "Será absolutamente dominante", referiu Costa.

Por isso mesmo, impõe-se antecipar as restrições que estariam previstas para o início de janeiro e definir estratégias especiais para os dias de Natal e de Ano Novo.

Assim, nos dias 24 e 25, 31 de dezembro e 1 de janeiro será obrigatório teste negativo para entrar em restaurantes, casinos e festas de passagem de ano. Estão também proibidos os ajuntamentos de mais de 10 pessoas e proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

O que muda a partir de 25 de dezembro?

Será obrigatório o teste negativo para ficar em estabelecimentos turísticos e alojamento local, para cerimónias como casamentos e batizados, para eventos empresariais, espetáculos culturais, para entrar em todos os recintos desportivos (até agora, seria só para mais de 5 mil espectadores em espaço aberto ou mil em espaço fechado).

A lotação de espaços comerciais fica também reduzida a uma pessoa por cada cinco metros quadrados.

O teletrabalho também será obrigatório a partir de 25 de dezembro e bares e discotecas fecham portas a partir das 00h do dia de Natal.

Seis testes gratuitos por mês

Testar, testar, testar. António continua a insistir na testagem,tendo sugerido inclusive que toda a gente faça um teste antes de reuniões familiares. Assim, os testes gratuitos passam a ser seis em cada mês, em vez de quatro por pessoa. "Em primeiro lugar, continuar a incentivar a testagem massiva. Por isso vamos passar de quatro para seis o número de testes gratuitos por pessoa em cada mês", adiantou António Costa.

Segundo o chefe do Executivo, a testagem quase que triplicou entre 19 de dezembro de 2020 e 19 de dezembro deste ano, conseguindo que a positividade "seja hoje menos de metade da que era há um ano".

Um total de 1.040 farmácias estão registadas para realizar testes gratuitos de uso profissional para despiste do coronavírus, assim como 454 laboratórios que também aderiram a este regime excecional e temporário de comparticipação.

Creches fechadas depois do Natal

O encerramento de creches e ateliês de tempos livres (ATL), que estava previsto para a "semana de contenção", foi antecipado para o dia 25 de dezembro, anunciou ainda o primeiro-ministro português.

"A partir das zero horas do próximo dia 25, (…) vamos proceder, com apoio às famílias, ao encerramento de creches e ATL", anunciou António Costa em conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros.

Vai haver ainda tolerância de ponto para a função pública quer a 24, quer a 31 de dezembro o dia inteiro, acrescentou Costa.





