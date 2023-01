Cada vez é mais difícil nascer em Portugal: são poucas as crianças que nascem e o Estado decidiu criar ainda mais obstáculos às famílias.

Nascer em segurança em Portugal

O Diário de Notícias trazia esta semana um artigo na rubrica "Há 100 anos" sobre a fundação da maternidade de Setúbal. A 8 de Janeiro de 1923, falava o coronel José Pires, comandante "ilustre" e membro comissão executiva do empreendimento, nas vésperas da inauguração daquela que seria uma "bela obra de assistência devida à iniciativa particular", que colocaria "ao abrigo da miséria e do desconforto as parturientes necessitadas".

Hoje, como há 100 anos, "a obra de assistência oficial em Portugal deixa infelizmente muito a desejar", uma vez que "há evidentemente a esse respeito terras privilegiadas, terras onde a assistência oficial é reduzida ou nula, mas onde a assistência particular marca uma posição de benemerência digna de registo e louvor."

Nascer em Portugal na Beira Interior ou no Alentejo parece hoje praticamente impossível. Se é assim para nascer, como será para estudar, trabalhar, viver, envelhecer, ter acesso a creches, lares, saúde, tribunais, escolas, correios, transportes?

Felizmente, terminada a Primeira Grande Guerra, "a iniciativa particular voltou a olhar para o vastíssimo e importantíssimo problema da assistência hospitalar com indiscutível interesse e comprovado carinho”. E é graças à “bondade” da “iniciativa particular" que Setúbal, a "industrialíssima cidade das margens do Sado, que a grande guerra atirou para o primeiro plano das nossas terras exportadoras e fabris, deve à iniciativa particular, ao esforço e ao carinho dos seus filhos, o melhor da sua assistência pública".

Cem anos depois, na sequência de uma série episódios de urgência no Verão passado, que obrigou grávidas a viajar, por vezes, centenas de quilómetros, devido ao fecho temporário/alternado de blocos de ginecologia-obstetrícia, mortes de bebés e a morte de uma grávida transferida do hospital de Santa Maria por falta de vagas, a então ministra da Saúde, Marta Temido, demitiu-se. O hospital de Setúbal não teve tanta "sorte" nem "corações bondosos" como há 100 anos e teve a urgência obstetrícia fechada durante 21 dias.

Já com novo ministro e um novo cargo de "director executivo2 (uma espécie de CEO do SNS), o Serviço Nacional de Saúde lançou a campanha "Nascer em Segurança no SNS", para "promover a segurança de grávidas, crianças e profissionais de saúde": com vários números consoante a emergência e um mapa de Portugal com os centros hospitalares de assistência ginecológica-obstetrícia, em que 9 de 38 unidades estavam grandemente condicionadas, com os respectivos horários de encerramento.

Imagine-se grávida, com um episódio de urgência ou até mesmo prestes a dar à luz, e ainda ter de ir consultar horários do hospital para saber se pode ir ser atendida. Agora imagine-se grávida em Beja, na Guarda, nas Caldas, em Abrantes, em Santarém, em Vila Franca, na Amadora, em Setúbal e em Beja e, em muitos destes locais, pensar que ainda tem de fazer mais de 100km para ser atendida. Consulte os horários no portal do SNS com um código QR, caso não esteja a ter contracções e consiga pegar no telefone, tenha dados ou wifi. Respire e concentre-se. E não se esqueça: pode sempre optar pelo hospital privado. E pagar.

A série de graves episódios foi só o princípio. Porque Marta Temido ainda ministra pediu um estudo técnico a uma equipa de especialistas, liderada por Diogo Ayres de Campos, com a reorganização do mapa das maternidades, propondo o fecho de seis: Póvoa de Varzim, Famalicão, Guarda, Castelo Branco, Vila Franca de Xira e Barreiro/Montijo.

A Rádio Renascença apresentou esta semana uma reportagem muito reveladora sobre o que se está a passar em maternidades sinalizadas para encerramento: "Os critérios usados foram vários, com destaque para três: geográficos, ou seja, distância entre unidades já existentes (não deveria ser de mais de uma hora, sendo que os serviços das imediações têm de ter a capacidade de absorver o acréscimo de casos que resultaria dos fechos), número de partos e profissionais especializados no quadro."

Se, como disse Ayres de Campos, "a única forma de resolver o problema é concentrar recursos" e como faltam mais de 200 obstetras ao SNS, a conclusão é encerrar maternidades porque faltam médicos no SNS e concentrar recursos em unidades que terão já escassa capacidade de absorver mais casos.

A directora do serviço de Obstetrícia e Ginecologia do hospital de Vila Franca de Xira explica à Renascença: "Do ponto de vista prático, significaria a destruição de um serviço. Isto não é propriamente um multibanco, em que se diz 'está fechado, dirija-se ao mais próximo'. Isto tem consequências a curtíssimo prazo. Há consequências muito grandes para o funcionamento do serviço e não só da parte da obstetrícia, também da parte ginecológica e na parte de formação global, sobretudo internos da especialidade."

Já o coordenador do estudo acrescenta que "o ideal era ter um hospital em cada freguesia, mas há aqui um equilíbrio entre a qualidade e o número de recursos humanos", que têm "um preço e saem do bolso dos contribuintes".

O "ideal" era que o Estado se comprometesse na valorização das carreiras dos profissionais do SNS, na protecção das grávidas, crianças e famílias, na coesão territorial que implicaria a manutenção de maternidades com "um preço", sim, e que "saem do bolso dos contribuintes", sim, com apoio ginecológico e neo-natal em vez de as concentrar nas grandes cidades ou no litoral.

O Estado deixa-nos a nós, grávidas de serviços públicos, nas mãos do coração bondoso da "iniciativa particular". Já era assim há 100 anos. Em Setúbal, em 1923, havia "por iniciativa particular, dois asilos para velhos, dois asilos para rapazes, uma creche, uma escola-oficina, um semi-internato, o mais um albergue nocturno e um hospício municipal para crianças. Mas faltava uma maternidade."

Uma série de pessoas ilustres juntou-se, "em Agosto organizamos uma vacada", vieram de toda a parte, "até de Inglaterra". "Proteger as mães pobres e infelizes é a mais linda e mais bela homenagem que se pode prestar à Humanidade." Cem anos depois, parece que o Estado desistiu de cumprir essa "homenagem" deixando na mão dos privados a possibilidade de "nascer em segurança" em Portugal.

(Autora escreve de acordo com a antiga ortografia.)

