A edição anterior deste semanário reservava para mim uma pequena surpresa: um ataque inusitado, perpetrado pelo meu colega de páginas Sérgio Ferreira Borges e sob forma de repetição de argumentos entre o estafado e o peregrino, à organização do Estado português em regiões.

Na Rua da Grande Cidade: Portugal precisa de regiões para ontem

Por Hugo Guedes - O que li impele-me a querer dar o meu contributo ao tema; é certo que ninguém me perguntou nada, mas quando se invocam os trágicos, chocantes incêndios de 2017 como argumento para provar que tudo está bem quando está nas sapientes mãos dos senhores de Lisboa, não há como ficar surpreendido quando isso provoca reações iradas.

Para que não restem dúvidas: os incêndios do “último verão” (na verdade os mais horríveis sucederam em junho e outubro), não demonstram que a regionalização não é boa para o país. Na verdade, demonstram exatamente o oposto: os incêndios acontecem porque o território está ao abandono, despovoado e esquecido pela voragem insaciável de um Estado que só pensa, conhece e quer saber da sua capital. Como é unanimemente declarado entre cientistas e especialistas do fenómeno dos incêndios florestais; como é sentido na pele pelas populações afetadas que tudo, inclusive a vida, podem perder; como é fácil de observar por qualquer um que siga a total irresponsabilidade e negligência por que passa uma “gestão da floresta” (feita não perto da mesma, mas a partir de Lisboa) que não é mais do que a criação e extinção de agências totalmente inoperantes ao sabor das conveniências de algum familiar ou correligionário que precise de emprego e nunca irá, para estudar a tal floresta, mais longe do que Cascais… Os incêndios acontecem, e matam, porque o Estado português esqueceu totalmente o país, se é que alguma vez se lembrou dele. E, nesse sentido, é um Estado criminoso. Para mudar isto é necessário um trabalho titânico – e começa exatamente por reestruturar e regionalizar, no mesmo sentido que uma empresa monopolista é obrigada a dividir-se em várias que compitam entre si e se tornem mais justas e eficientes.

A situação atual do país real é tão difícil que já há pouca paciência para a ladainha habitual dos argumentos centralistas, incluindo o já tantas vezes demonstrado como falso “a regionalização vai criar mais tachos políticos” – na verdade, os cargos de administração regional a serem criados serão menos do que os (inúteis) que serão eliminados, das “comissões de coordenação regional” que nada coordenam às centenas de funcionários públicos sentados a uma secretária no Terreiro do Paço, confortavelmente longe dos problemas e perto de um almoço bem regado, cheios de competências, mas sem competência. Acho curioso pensar que o caldo de cultura lisboeta, aquele peculiar ambiente a que já Eça de Queirós chamava “a choldra” e que produziu um Estado português que é notoriamente ineficiente, ineficaz, burocrata, corrupto e nepotista, seja o melhor a que podemos aspirar; recuso-me a acreditar nisso. Estamos em 2018 e queremos, merecemos e podemos ter (muito) melhor.

Uma regionalização das competências do Estado – bem discutida, acordada e delineada, nada como a que foi apresentada em 1998 pelos centros de interesse partidários de forma a sabotar a questão por uma geração – é uma condição essencial para o aprofundamento da cidadania, aproximando as decisões dos cidadãos a quem elas se aplicam e tomando-as ao nível mais adequado. É esse o princípio europeu da subsidiariedade, que é aplicado por toda a UE, permitindo que países mais pequenos ou menos populosos como os Países Baixos, a Dinamarca ou a Suécia se desenvolvam de modo mais harmonioso. Exemplo mais gritante ainda é o de Espanha: tão pobre como o seu vizinho ibérico ao sair da sua própria ditadura centralista, mas experimentando um desenvolvimento extraordinário e equilibrado em parte devido a ter, com o advento da democracia, devolvido poderes às regiões – tal como Portugal prometeu fazer na sua Constituição, sem nunca cumprir.

Falando de equilíbrio: este Portugal é insustentável a prazo. O interior despovoa-se a um ritmo tal que, em breve, não servirá para mais nada além de reserva de caça, mas também o litoral assiste à fuga dos jovens para a capital ou o estrangeiro à procura de empregos e conhecimento que não existem nas suas cidades. Basta de pagar para um Estado que, ao invés de promover a igualdade de direitos e oportunidades entre todos os seus cidadãos, está ao serviço daqueles de uma só cidade cada vez mais voraz, cada vez mais invejosa, cada vez mais louca. Uma cidade que, inventando uma “região” sua apenas para falar com Bruxelas, abocanha fundos europeus a que já não tem direito (pois já é mais rica que a média europeia), desviando-os do resto do país, Alentejo incluído; e, no final de contas, mente, esconde e distorce a informação, usando a sua comunicação social propagandista, sem direito a contraditório e no intuito de manter este estado de coisas para sempre. Um verdadeiro comportamento neocolonialista.

