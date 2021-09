Conheça os portugueses que não querem ser vacinados.

“Não sou negacionista, mas não tomo a vacina”

Maltide tem 16 anos e quer levar a vacina anti-covid, mas a mãe é contra. Como as vacinas não são obrigatórias Maria, 52 anos, não se vacinou contra o vírus da pandemia e não concorda que a filha receba esta imunização. Quer esperar “mais um tempo”. Também Ana, de 38 anos, quer continuar a exercer o direito de não se vacinar, apesar da pressão da família para o fazer, e admite que no futuro poderá mudar de opinião. Ambas as portuguesas dizem “não ser negacionistas, nem contra as vacinas, mas não querem ser vacinadas”. os seus filhos têm todas as vacinas do boletim de vacinação em dia, mas desta vez, dizem não à vacinação. “Por enquanto”.



Na casa de Maria e de Matilde todos já foram infetados e o vírus até atacou forte a mãe da jovem. “Por enquanto, não me vacino, nem quero que a minha filha se vacine. Tenho o direito de não o fazer. Prefiro proteger-nos de uma forma mais natural, com reforço do sistema imunitário e uma alimentação e vida saudável”, conta Maria. “Tenho liberdade de escolha e de decidir sobre o meu corpo. Cumpro todas as medidas de prevenção, como uso máscara e distanciamento social sobretudo das pessoas de risco. Decidi não me proteger através da vacina, mas quero proteger os outros”, realça esta portuguesa.

Matilde não concorda, mas acabou por aceitar. “Praticamente todos os jovens que conheço estão vacinados e a vacina da qual tenho confiança iria facilitar-me a vida. Quando precisar para ir, para ir a algum concerto ou outro lugar que exijam certificado vou ter de realizar o teste de rastreio”, conta a jovem.

Missão cumprida A campanha de vacinação começou na fase mais negra da pandemia do país, em janeiro, com fura filas e demissões polémicas. Hoje Portugal é o segundo país do mundo com maior número de vacinados.“Fico satisfeito por ter contribuído para um processo que foi decisivo para salvar vidas”, declara ao Contacto o vice-almirante Gouveia e Melo, na véspera de deixar a liderança da vacinação em Portugal e com o país prestes atingir os 85% de vacinados. Esta é uma história de sucesso muito elogiado nos quatro cantos do mundo. E que merece ser contada.

Ana e o marido também não querem ser inoculados contra o vírus da pandemia. Uma decisão que tem custado a esta portuguesa “pois sofro a pressão da minha família que está toda vacinada”. Porém, a vacinação não é obrigatória “a escolha é um direito individual e eu preciso de tempo para refletir nesta decisão, quero questionar e pensar”, vinca Ana que trabalha numa instituição pública, em que já sente também a “pressão” de alguns superiores. “Cumpre as medidas e tenho todos os cuidados nunca senti que pudesse ser um perigo para os outros, e sei que sem vacina arrisco-me a ser contagiada e poder sofrer doença grave. Mas por enquanto é a minha decisão”, diz. Segundo o responsável pela campanha de vacinação apenas “2% a 3% dos portugueses” recusam ser vacinados contra a covid-19. Basta fazer as contas: A taxa de vacinação está quase atingir os 86% e as crianças com menos de 12 anos, que ainda não podem ser vacinadas, representam 11% a 12% da população portuguesa.

