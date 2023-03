A Polícia Judiciária afastou a hipótese de radicalização do autor e aponta para um "surto psicótico".

"Não há um único indício" de terrorismo no ataque em Lisboa

Em conferência de imprensa praticamente 24 horas depois do ataque ao Centro Ismaelita em Lisboa, Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária, afirmou que "estão afastados todos os sinais de que possamos estar perante a prática de um crime motivado religiosamente", resultado de uma radicalização do autor.

Realizadas as diligências, incluindo interrogatório ao autor, Abdul Bashir, que se encontra internado, o diretor afirma que "não há um único indício" de terrorismo relacionado com o crime cometido e que este está relacionado com a prática de "crimes de natureza comum".

Bashir matou duas assistentes sociais e feriu um homem com uma faca de grandes dimensões. "Estamos a falar da prática de crimes graves, dois homicídios qualificados consumados e um na forma atentada", referiu Luís Neves.

O ataque pode ter sido consequência de um "surto psicótico", avança a PJ, que voltou a salvaguardar que não havia sinalização do refugiado afegão, que tinha um "modus vivendi ocidentalizado".



O afegão está hospitalizado depois de baleado pela polícia e não deverá ter alta "antes de um período de 10 dias", disse o diretor da PJ. Só aí poderá ser interrogado pelo juiz de instrução.

O Ministério Público português já abriu um inquérito ao ataque, segundo uma nota publicada no site da Procuradoria-Geral da República.

