"Focado", o ministro das Finanças desvalorizou a ideia avançada pelo comentador e antigo líder parlamentar do PSD, Marques Mendes. Para já, mantém-se entre Bruxelas e Lisboa.

"Não faz sentido nenhum". Mário Centeno desmente despedida do Eurogrupo

O presidente do Eurogrupo e ministro das Finanças português, garantiu esta segunda-feira, em Bruxelas, que está para ficar. "Isso não faz sentido nenhum", desmentiu Mário Centeno, questionado sobre o eventual abandono do cargo que ocupa há dois anos, desde janeiro de 2018.

"Essa afirmação que me refere não faz sentido nenhum. Eu estou de pleno poder como presidente do Eurogrupo, é essa a minha função, é nisso que eu estou focado, e é para isso que, mais uma vez, estamos aqui. Temos uma agenda muito cheia de tópicos e muito importantes para a área do euro", acrescentou em reação à ideia lançada pelo antigo líder da bancada social democrata, Luís Marques Mendes, no seu espaço de comentário na SIC.

Desmentido, Marques Mendes afirmou que o ministro das Finanças tenciona não só deixar o governo liderado por António Costa como abandonar o cargo que ocupa em Bruxelas para suceder o governador do Banco de Portugal.

Centeno tem até julho para decidir se concorre ou não a um segundo mandato.