Música portuguesa

Tony Carreira teve "alta hospitalar"

Lusa O cantor "já se encontra em casa", anunciou hoje a sua discográfica.

Tony Carreira, 57 anos, deu entrada na passada quarta-feira, no Hospital de Faro, embora se encontrasse "bem de saúde", como disse a sua assessora de imprensa à agência Lusa, sem adiantar as razões que levaram ao internamento do intérprete de "Sonho de Menino".

O cantor tem agendado um espetáculo, no dia 23 de julho, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, nos arredores de Lisboa, cuja lotação está esgotada.

Este concerto abre a digressão "Estou aqui", que também vai passar pelo Pavilhão Multiusos, em Guimarães, o Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e a Altice Arena, em Lisboa, até ao final do ano, e que prevê ainda a atuação no Cirque Royal de Bruxelas, em março do próximo ano.

