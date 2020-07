A autarquia do distrito de Aveiro não abdica de receber os emigrantes em festa.

Portugal 2 min.

Murtosa realiza Festa do Emigrante mas sem arraial e feira franca

Lusa A autarquia do distrito de Aveiro não abdica de receber os emigrantes em festa.

A Festa do Emigrante realizada pelo município da Murtosa, que tem mais de metade da sua população emigrada, vai decorrer este ano sem o habitual arraial e a feira franca, devido à pandemia de covid-19, informou a autarquia.

Numa nota de imprensa, a câmara esclarece que as restrições associadas à pandemia de covid-19 não permitem que, este ano, a tradicional Festa do Emigrante se realize nos moldes habituais, nomeadamente no que concerne ao arraial e à feira franca que, nos anos anteriores, animaram o Cais do Bico.

"No entanto, entende o município da Murtosa que é importante, ainda que de forma mais reduzida e simbólica, marcar este momento de homenagem aos nossos conterrâneos que, um dia, partiram da terra-mãe em busca de melhores condições de vida além fronteiras", refere a mesma nota.

De acordo com a autarquia do distrito de Aveiro, o programa da Festa do Emigrante, que decorre de 31 de julho a 02 de agosto, será pontuado com a realização de apenas quatro acontecimentos, de "profundo simbolismo", que celebram a identidade cultural e social das gentes do coração da ria.

O programa começa na sexta-feira com a apresentação pública do projeto “Patrimónios Sonoros da Ria e do Mar”, coordenado pelo realizador Tiago Pereira, que reúne um conjunto de recolhas em vídeo e áudio, de canções, histórias e tradições do coração da ria, efetuadas pelo autor no concelho da Murtosa.

A iniciativa insere-se no projeto “Territórios Com História o mar, a pesca e as comunidades”, que une os municípios da Murtosa, Ílhavo e Peniche à volta da valorização da identidade social e cultural associada à pesca lagunar, longínqua e costeira.

A entrada é livre, sujeita às normas da Direção-Geral de Saúde, no que concerne à lotação, distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos.

No sábado, o canal da Murtosa da ria, em frente ao Cais do Bico, será o palco da tradicional regata de barcos moliceiros à vela. Este ano, devido às restrições ao nível das aglomerações de pessoas, a regata estender-se-á ao longo do canal, ao contrário do habitual circuito em frente ao Bico.

No domingo, pela 09:30, a tenda instalada na antiga Escola Padre António Morais da Fonseca acolhe a realização da celebração eucarística de ação de graças. A missa será realizada respeitando as regras de higiene e distanciamento social.

O programa encerra, no domingo à tarde, com a realização, pelas 15:00, no canal da Murtosa, em frente ao Cais do Bico, da corrida de bateiras à vela, nos moldes idênticos à da regata dos moliceiros.

Portugal contabiliza pelo menos 1.722 mortos associados à covid-19 em 50.410 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.