Portugal vence Qatar em jogo de preparação

A seleção portuguesa de futebol venceu hoje por 3-1 a congénere do Qatar, país anfitrião do Mundial2022, em jogo particular integrado na fase de qualificação para o Campeonato do Mundo, disputado na cidade húngara de Debrecen.

Os golos de André Silva, aos 23 minutos, Otávio, aos 25, na estreia internacional do médio luso-brasileiro, e Bruno Fernandes, aos 88, de grande penalidade, selaram o triunfo de Portugal, enquanto Hassan marcou aos 61 o tento do Qatar, que terminou com nove jogadores, devido às expulsões do guarda-redes Barsham, aos 43, e de Boualem Khoukhi, aos 90+1.

A equipa portuguesa, que reparte com a Sérvia o comando do Grupo A europeu de apuramento para o Mundial2022, alinhou este sábado de início com muitos habituais suplentes, mas deverá voltar à configuração habitual na terça-feira, frente ao lanterna-vermelha Azerbaijão, apesar de não poder contar com o capitão Cristiano Ronaldo, suspenso por um jogo.

