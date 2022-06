Suspeito entregou-se à polícia. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Portugal

Mulher morre baleada com dois tiros em Felgueiras

(Notícia atualizada às 11h22 com a informação da entrega do suspeito à polícia.)

Uma mulher morreu esta segunda-feira após ter sido baleada com dois tiros em Felgueiras, no distrito do Porto, indicou fonte dos bombeiros locais. Um homem, de 45 anos, suspeito de ter baleado a mulher entregou-se no posto da GNR de Lousada horas depois, disse à Lusa fonte policial.

O crime ocorreu às 07:50 na Rua 25 de Abril, Formiga, em Refontoura, junto a uma empresa de calçado. De acordo com a fonte, a mulher morreu no local após ter sido baleada com dois tiros. O homicida terá recorrido a uma caçadeira para praticar o homicídio e depois pôs-se em fuga.

Mais tarde entregou-se no posto GNR de Lousada e a arma de fogo foi recuperada junto do local do trabalho do suspeito.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

