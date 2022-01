Vítima tinha cerca de 40 anos. Prosseguem as investigações.

Mulher encontrada morta a tiro em casa em Beja, há suspeitas de homicídio

Uma mulher, com cerca de 40 anos, foi encontrada morta esta segunda-feira, em casa, na cidade de Beja, com ferimentos alegadamente provocados por arma de fogo, havendo suspeitas de homicídio, disseram à agência Lusa fontes policiais.

Segundo uma das fontes, após um alerta de um familiar, via 112, uma patrulha da PSP deslocou-se à casa e encontrou o cadáver da mulher com ferimentos alegadamente provocados por uma arma de fogo.

No entanto, a patrulha não encontrou qualquer arma de fogo na casa, o que levantou suspeitas de homicídio e, por isso, a PSP acionou e passou a investigação para a Polícia Judiciária (PJ), explicou a fonte.

Fonte da diretoria do Sul da PJ disse à Lusa que esta polícia de investigação criminal foi acionada para investigar esta morte, por haver suspeitas de crime.

Os elementos da PJ já seguiram para Beja, onde vão fazer a análise do local do suposto crime e apurar as circunstâncias da morte da mulher, acrescentou a fonte.

Segundo as fontes contactadas pela Lusa, até às 15:30 não tinha sido detida qualquer pessoa suspeita do alegado homicídio.

O alerta para a ocorrência foi dado às 12:22 e para o local foram acionados uma ambulância e dois operacionais dos Bombeiros Voluntários de Beja, além de meios e elementos da PSP, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.

