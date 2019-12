Licínio Pereira, presidente do grupo, atribuía à mulher dois mil euros mensais desde 2016 até o pagamento ter sido suspenso, depois de denúncias anónimas e de pedidos de explicações por parte do Banco de Portugal.

Mulher do CEO do Crédito Agrícola recebia 2 mil euros para dar estabilidade emocional ao marido

A mulher do presidente do Grupo Crédito Agrícola (GCA), Licínio Pereira, recebia 2.000 euros mensais para "estabilidade emocional" ao marido.

A notícia é avançada pelo Dinheiro Vivo, suplemento de economia do grupo do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias, que dá conta que a quantia era paga desde 2016, mas que foi entretanto suspensa depois de denúncias do caso através de cartas anónimas, dentro do grupo, e de pedidos de explicações por parte do Banco de Portugal.

Em resposta a uma dessas cartas anónimas, aponta a publicação, o banqueiro justificou, também numa carta, datada de agosto de 2018, que a subvenção paga à mulher se devia ao facto de esta ter abdicado da sua carreira de professora para lhe prestar apoio. "A minha esposa é há mais de 36 anos o meu fator de equilíbrio e sempre me ajudou. Quando aceitei este desafio, coloquei como condição tê-la ao meu lado", escreveu o presidente do CA. "Para o exercício das minhas funções e responsabilidades, necessito de disponibilidade total e, acima de tudo, estabilidade emocional", acrescentou.

Mais tarde, já em novembro deste ano, numa entrevista ao Dinheiro Vivo e à TSF, Licínio Pina, quando questionado sobre a atribuição da subvenção à mulher, negou a existência desse pagamento, alegando, que "não aconteceu nada". "Isso não existe. Foi em cartas anónimas que foi levantada. A minha mulher é professora, não tem [relação com o CA]", afirmou então, recorda o Dinheiro Vivo.

Ainda de acordo com este suplemento, após a entrevista o banqueiro foi questionado pelo Jornal de Notícias/Dinheiro Vivo sobre a carta que tinha escrito em agosto de 2018 acerca do assunto. Sobre o conteúdo desta, a resposta foi dada através de fonte oficial do grupo, com o seguinte esclarecimento: "A afirmação feita durante a entrevista tem que ver com a situação atual, onde não existe nenhuma ligação da esposa ou de qualquer outro familiar do engenheiro Licínio Pina ao CA."

Na carta de agosto, Licínio Pina, tinha afirmado que o pagamento fora decidido pelo "próprio Conselho Geral e de Supervisão que, em fevereiro de 2016, encontrou uma solução que é subtraída da minha remuneração bruta, não acrescentando custo adicional" ao CA.

Banco de Portugal pediu explicações

Na sequência das cartas que circularam no GCA, o Banco de Portugal pediu explicações sobre o pagamento à mulher de Licínio Pina e também em relação a outras situações denunciadas de forma anónima.

Entre as dúvidas colocadas ao grupo pelo supervisor, estaria a questão sobre a forma como tinha sido contratada a mulher de Licínio Pina, que cargo estava a exercer e quais as funções que lhe estavam atribuídas. Estas e outras questões continuam sem ter uma resposta, pelo menos junto dos trabalhadores e dos clientes do Grupo CA, adianta a notícia do Dinheiro Vivo.

De acordo com o mesmo artigo, o grupo financeiro não disse a partir de que data é que o pagamento deixou de ser feito e também não confirmou, nem desmentiu o valor da subvenção paga. O Crédito Agrícola escusou-se ainda indicar se respondeu ao Banco de Portugal e que respostas forneceu.

Primeiro despedimento coletivo leva Crédito Agrícola a tribunal

A polémica sobre a subvenção paga à mulher do presidente do banco, surge numa altura em que o Crédito Agrícola enfrenta também um processo em tribunal envolvendo dois auditores do grupo, uma antiga coordenadora de auditoria e um ex-auditor, que ficaram no desemprego e sem acesso ao sistema de saúde dos bancários (SAMS), acrescenta o artigo desta segunda-feira, do Diário de Notícias.

Os dois trabalhadores da empresa estão a tentar impugnar o despedimento coletivo de que foram alvo, o primeiro no grupo.

O despedimento aconteceu em 2017, ano em que o Crédito Agrícola registou lucros recorde de 150,2 milhões de euros, refere a mesma notícia.

A ex-coordenadora de auditoria alega que o grupo lhe deu como alternativas transitar para a auditoria interna, recuando cerca de 20 anos no nível profissional e ficando a ganhar metade do salário, ou receber uma indemnização de 60 mil euros.

Os dois auditores terão pedido, como alternativa, o acesso à reforma antecipada, prática usual nas reestruturações no setor bancário. Mas o pedido terá sido negado pela Federação Nacional de Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (Fenacam), entidade à qual estavam agregados, devido aos custos envolvidos. Não havendo acordo, os dois auditores decidiram recorrer aos tribunais.

Uma terceira auditora, que também foi despedida, acabou por chegar a acordo com a Fenacam.

A Caixa de Crédito Agricola justifica que o despedimento foi feito por este organismo, que, defende, é independente face ao grupo, ainda que reconheça que existe mobilidade de trabalhadores entre as restantes estruturas do grupo cooperativo e a Fenacam. Esta estrutura alega, no entanto, que, quando as principais Caixas prescindiram da auditoria da equipa, deixou de haver "mercado" para o serviço.