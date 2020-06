Ao fim de dois dias, Anna Westerlund quebrou o silêncio para pedir respeito pela família "neste momento de dor".

Mulher de Pedro Lima desmente dificuldades financeiras

Ao fim de dois dias, Anna Westerlund quebrou o silêncio para pedir respeito pela família "neste momento de dor".

Confrontada com as especulações sobre a vida privada do ator que foi encontrado morto este sábado de manhã, junto à falésia da praia do Abano, em Cascais, Anna Westerlund pediu respeito pela família e pela memória do homem com quem viveu nos últimos 20 anos.

"Não atravessávamos nenhuma dificuldade financeira nem vivíamos nenhuma crise familiar", sublinha a mãe de quatro dos cinco filhos do ator que pôs fim à própria vida. "Estávamos unidos, como sempre, a vivermos este momento de grande instabilidade mundial que se repercutiu e repercute em todos nós de forma mais ou menos violenta", continua a ceramista na partilha "dolorosa" com que decidiu quebrar o silêncio sobre o episódio que continua a chocar Portugal e já obrigou o diretor de entretenimento da TVI a desmentir qualquer intenção de rasgar o contrato com Pedro Lima.

Pedro Lima. “Estavas frágil e muitos de nós não vimos”, diz primo do ator Numa carta aberta, entre tristeza e dor, o jornalista Paulo Dentinho conta que o ator estava “demasiado fechado em exigir” de si próprio. Tinha sofrido um corte salarial. Leia a carta na íntegra.

"O Pedro foi certamente surpreendido pela própria dor que naquele momento lhe terá sido insuportável. A vida também nos surpreende com momentos trágicos", continua Anna Westerlund.



"Levou-nos o amigo, o profissional, o marido e o pai excecional que todos conhecemos. Guardo 20 anos de uma eterna história de amor e resta-me pedir-vos que respeitem a família neste momento de dor", completa na legenda da fotografia com que assinalou "o grande momento de dor".



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.