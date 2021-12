Minutos antes do ministro se demitir publicamente, Ana Paula Vitorino, publicava-lhe uma dedicatória no Facebook. Um “Homem com letra maiúscula” e que “dá o peito às balas”, escreve sobre “o grande amor” da sua vida. A política já trouxe polémicas a este casal.

Mulher de Eduardo Cabrita dedica-lhe mensagem de amor nas redes sociais

Paula SANTOS FERREIRA

No dia negro para Eduardo Cabrita, que começou com o conhecimento do despacho da acusação de homicídio por negligência do motorista do ministro, sobre o atropelamento mortal do trabalhador da A6, e terminou com o seu pedido de demissão ao final da tarde de ontem, a sua mulher escreveu-lhe uma dedicatória de amor e elogios nas redes sociais.



“Sempre disse que o Eduardo é a melhor parte de mim. Não é “apenas” o meu amor, o grande amor da minha vida, é também a pessoa, o político e profissional que eu admiro. É uma pessoa íntegra, honesta e responsável”, assim começa a mensagem de Ana Paula Vitorino, ex-ministra do Mar, ao seu marido Eduardo Cabrita. O texto foi publicado nas redes sociais, dia 3 de dezembro, minutos antes de Eduardo Cabrita falar publicamente ao país anunciando ter apresentado a sua demissão como Ministro da Administração Interna.

Ana Paula Vitorino, antiga ministra do Mar. Facebook

Para Ana Paula Vitorino, o seu marido “é o último dos impolutos”, um “homem competente”, e é “também aquele que nunca nega solidariedade e lealdade, aquele que 'dá o peito às balas' para defender aquilo em que acredita, mesmo não tendo culpa nenhuma, mesmo em prejuízo de si próprio”.

Na mensagem publicada na sua página do Facebook, a mulher do agora ex-ministro descreve como Eduardo Cabrita é “generoso e amigo do seu amigo, mesmo num mundo que se transformou em desapego e indiferença de memória curta”.

“O Eduardo é um Homem com letra maiúscula e terá sempre o meu apoio e o meu agradecimento por tudo o que tem trazido de bom à minha vida e pela mais-valia que tem sido para o nosso País. Bem hajas!”, assim termina a dedicatória da antiga ministra do Mar a Eduardo Cabrita, num post com uma fotografia do casal sorridente e num momento de descontração.

Ontem, a manhã começou mal para Eduardo Cabrita com a notícia de que o Ministério Público tinha deduzido uma acusação de homicídio por negligência, contra o motorista do veículo, Marco Pontes, onde seguia o ministro da Administração Interna, no momento do acidente fatal, que atropelou mortalmente Nuno Santos. Este trabalhador fazia a manutenção da A6, ao quilómetro 77,600 da via, no sentido Este/Oeste (Caia/Marateca), quando o BMW onde seguia Eduardo Cabrita o atropelou.

Ministro em contramão Cabrita saiu pela porta-traseira, onde se afirmou um "mero passageiro", com o seu condutor acusado de homicídio por negligência e ainda duas contraordenações".

“Sou um passageiro” é “o Estado de direito a funcionar”, esta foi a primeira reação do ministro da Administração Interna à acusação do Ministério Público sobre o atropelamento que suscitou muitas críticas em crescendo que acabaram com o pedido de demissão de Eduardo Cabrita, ao final da tarde, aceite por António Costa.

Eduardo Cabrita, demitiu-se ontem do cargo de ministro da Administração Interna. Foto: Lusa

Casal com polémicas

O casal já foi confrontado com críticas devido aos cargos que ambos ocupam. Este verão, quando a então deputada do PS e ex-ministra do Mar, Ana Paula Vitorino foi nomeada para o cargo de presidente do conselho de administração da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) surgiram várias críticas da oposição à escolha da sua pessoa para presidir a este órgão regulador devido ao cargo do seu marido, ministro da Administração Interna.

"Trata-se de uma nomeação feita pelo Governo da esposa de um outro ministro [Eduardo Cabrita], que não o que nomeia [Pedro Nuno Santos], mas, mais relevante do que isso, de uma deputada do PS", declarou o presidente do PSD, Rui Rio, em junho, citado pelo Diário de Notícias. O líder do PSD, sublinhou na ocasião não estar a pôr em causa as competências técnicas da antiga ministra do Mar.

Cabrita, um mandato de polémicas. Das golas antifumo, ao caso Ihor e aos festejos do Sporting E ainda o surto de covid-19 entre trabalhadores migrantes em Odemira ou a ameaça da Altice em desligar o sistema de comunicações SIRESP. A demissão de Cabrita surgiu agora, no dia em que o MP acusou de homicídio por negligência o motorista do carro onde seguia o ministro. Sai para não "penalizar" o Governo.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, teve de vir a público defender a escolha da mulher de Eduardo Cabrita para o cargo, vincando que Ana Paula Vitorino garantia "independência face aos regulados".

