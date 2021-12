Em abril, a jovem foi considerada pelo tribunal culpada de vários crimes cujas penas conjugadas ultrapassaram a pena máxima.

Maria Malveiro, acusada de matar e desmembrar Diogo Gonçalves, encontrada morta na prisão

Maria Malveiro, uma das mulheres acusadas do homicídio e mutilação de um homem, no Algarve, e condenada, em abril deste ano, à pena máxima (25 anos de prisão) foi encontrada morta no estabelecimento prisional de Tires, em Cascais.



Segundo avançou a SIC Notícias, o advogado da mulher confirmou que a mulher foi encontrada morta na cela, em circunstâncias ainda por apurar. De acordo com o canal de televisão, a mãe de Maria Malveiro terá sido informada da morte por volta das 14:00 desta quarta-feira.

A defesa aguarda agora pelo resultado da autópsia e da investigação.

Partes do corpo de Diogo encontradas em Sagres e Tavira

Maria Malveiro foi considerada pelo tribunal, em abril, culpada de vários crimes cujas penas conjugadas ultrapassaram a pena máxima. Além do crime de homicídio qualificado, pelo qual foi condenada a 23 anos de prisão, foi também condenada por crime em coautoria de profanação de cadáver, furto, dois crimes de acesso ilegítimo, um crime de burla informática e de comunicações na forma continuada, uso e furto de veículo e detenção de arma proibida.

Maria Malveiro e Mariana Fonseca eram um casal e foram acusadas da autoria da morte de Diogo Gonçalves, de 21 anos, em 2020. A morte terá sido provocada por asfixia e e o corpo do jovem foi posteriormente desmembrado, tendo as partes do corpo de Diogo Gonçalves sido encontradas em diferentes zonas algarvias, como Sagres e Tavira. No entanto, Mariana Fonseca acabaria por ser condenada apenas a quatro anos de prisão - não está detida, tendo a sua defesa apresentado recurso. Não foi condenada pelo homicídio.

O coletivo de juízes considerou que as duas mulheres premeditaram o crime com o objetivo de se apoderarem do dinheiro (70 mil euros) que a vítima recebera de indemnização pela morte da mãe, atropelada em 2016, na zona de Albufeira.



O tribunal manifestou a convicção de que o plano das mulheres passava apenas por apoderarem-se do dinheiro e "não incluía a morte do Diogo Gonçalves", recorda a SIC Notícias.

Segundo o acórdão, a vítima sofreu "momentos de grande sofrimento e dor" antes de morrer, pois tinha plena consciência do que estava a acontecer.

