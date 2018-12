Os reclusos já foram trancados nas celas, avança o diretor dos serviços prisionais ao jornal Público.

Motim no Estabelecimento Prisional de Lisboa

Esta terça-feira, o Grupo de Intervenção de Segurança Prisional (GISP) foi chamado ao Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde se encontram detidos cerca de 190 reclusos, devido a alegados desacatos, disse à Lusa o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP). Em causa está o facto de terem sido canceladas as visitas aos reclusos do estabelecimento prisional, numa altura em que decorre o último de quatro dias de greve dos Guardas Prisionais, com uma adesão de cerca de 80%.

"Não foi necessária a atuação do Grupo de Intervenção de Segurança Prisional", afirmou o diretor dos serviços prisionais, Celso Manata, ao jornal Público, desvalorizando o protesto dos reclusos. Foram incendiados e atirados caixotes e um colchão dos andares superiores, de acordo com o responsável.

