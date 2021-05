Um dos filhos está infetado e o outro em isolamento não podendo por isso estar presente na última homenagem à mãe. Amigos e família esperaram hora e meia na fila para entrar na Igreja.

Morte Maria João Abreu: Covid-19 impediu filhos da atriz de irem ao funeral da mãe

Ao longo do dia muitas centenas de pessoas quiseram dizer um último adeus à atriz que faleceu aos 57 anos, vítima de um aneurisma cerebral. Além da família, muitos amigos e colegas entre eles muitas caras conhecidas do público, como João Baião, Iva Domingues, Daniel Oliveira, Núria Madruga, Noémia Costa, entre tantos outros. José Raposo, ex-marido da atriz, e pai dos seus dois filhos, com quem mantinha uma grande amizade estava inconsolável, bem como João Baião. e João Soares, o marido de Maria João Abreu.

Miguel e Ricardo Raposo, os dois filhos de Maria João Abreu e José Raposo não puderam estar presentes no funeral da mãe, devido à covid. Miguel, de 35 anos testou positivo e o irmão, de 28 anos, que esteve em contacto com ele, está em isolamento profilático, de acordo com o Correio da Manhã. Informação que foi confirmada numa mensagem de Rita, mulher de Miguel no Instagram.

Maria João Abreu: Centenas de pessoas de branco despedem-se da atriz O marido João Soares pediu para todos irem de branco e familiares, amigos e populares acederam ao pedido na última homenagem à atriz este sábado.

"Vivemos tempos mais do que tristes e injustos. Fomos mandados para um lugar que não tinha que existir. Hoje vivemos num luto isolado. Devido ao Covid, não iremos estar presentes na despedida do corpo da Joãozinha. Não poderemos abraçar os amigos, já. Sentimos, porém toda a vossa avalanche de amor virtual e ela tem sido tão boa. Muito obrigada!", escreveu Rita Raposo, a nora da malograda atriz, numa mensagem colocada hoje naquela rede social.

Atriz partiu "em paz"

Na mesma mensagem Rita Raposo conta os últimos momentos tranquilos da atriz, junto do marido e dos filhos. "A João partiu em paz enquanto ouvia o João e o Ricardo dedicarem-lhe uma última música que ela adorava, Black . Ela esperou pelo último acorde de guitarra para respirar a última vez. E estava linda, como sempre! Dizer que ela é a melhor pessoa do mundo não chega. Ela é muitas outras coisas que não se explicam".

A afluência de gente foi tal à igreja de São João de Deus, em Lisboa que a fila para entrar na Igreja e despedir-se da atriz era enorme, tendo os presentes de esperar cerca de hora e meia pela sua vez de entrar, contou uma testemunha ao Contacto.

Morte Maria João Abreu: “Ela andava com dores de cabeça mas já não foi a tempo” Colegas recordam as preocupações de saúde da atriz, nos últimos tempos e o desmaio durante as gravações da novela, quando ocorreu a rotura do aneurisma cerebral. Cardiologista explica como ocorrem estes AVC no cérebro, que podem ser fatais, como aconteceu.

A emoção tomou conta do local ao longo de todo o dia, das 11h00 ao final da missa que teve início às 17h00, tendo depois o cortejo fúnebre seguido para o Cemitério do Alto de São João.

No dia 30 de abril Maria João Abreu desmaiou nas gravações da novela "A Serra", quando teve um AVC hemorrágico provocado pelo rompimento do aneurisma cerebral. Foi levada de urgência para o Hospital Garcia da Orta em Almada, foi operada duas vezes e ficou em coma induzido mas a gravidade da rotura do aneurisma foi fatal tendo a atriz entrado em morte cerebral e acabado por sofrer no dia 13 de maio uma paragem cardiorrespiratória.



