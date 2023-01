A confirmar-se a taxa crime de álcool no sangue, o homem pode ser acusado de homicídio por negligência grosseira, punível com prisão.

Justiça

Morte de Claudisabel. Condutor envolvido acusou taxa crime de álcool

Ana Patrícia CARDOSO A confirmar-se a taxa crime de álcool no sangue, o homem pode ser acusado de homicídio por negligência grosseira, punível com prisão.

A cantora Claudisabel, 40 anos, morreu no dia 19 de dezembro, vítima de um acidente de viação na A2, em Alcácer do Sal. Sabe-se agora que o condutor do carro que abalroou a viatura da cantora, parada na berma da estrada, acusou uma taxa de álcool no sangue considerada crime.

De acordo com o Jornal de Notícias, o homem de 50 anos foi submetido, no local, a um teste de álcool e terá registado um valor superior a 1,2 gramas/litro. Este resultado configura crime e é punível com pena de prisão até um ano.

Em seguida, foi realizada uma contraprova em ambiente hospitalar e, se as análises ao sangue confirmarem o teste realizado no local, o condutor pode ser acusado de homicídio por negligência grosseira, crime punível com até cinco anos de prisão, explica o jornal.

Claudisabel regressava a casa depois de ter atuado no programa Domingão, na SIC, em Castanheira de Pêra. O carro em que seguia estava parado na berma da A2 e, ao ser abalroado por outro, terá sido projetado cerca de 40 metros para uma zona de mato. A cantora morreu no local.

