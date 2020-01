O instituto detetou "situações anómalas na assistência e anunciou ainda a abertura de dois processos de contraordenação aos bombeiros.

Morte de Carlos Amaral Dias motiva processos disciplinares no INEM

O instituto detetou "situações anómalas na assistência e anunciou ainda a abertura de dois processos de contraordenação aos bombeiros.

O INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica detetou "situações anómalas" na assistência ao psicanalista Carlos Amaral Dias, que morreu, a 3 de dezembro, na ambulância que o transportou para o hospital.

Na sequência dessa avaliação, o instituto anunciou a abertura de processos disciplinares a dois trabalhadores e dois processos de contraordenação aos Bombeiros Voluntários de Beato e Penha de França, em Lisboa.

Entre as "situações anómalas" detetadas está "o facto de durante cerca de uma hora, o CODU e o Dispositivo Integrado e Permanente de Emergência Pré-Hospitalar de Lisboa (DIPEPH) não terem recebido qualquer informação sobre a ocorrência", refere o comunicado do INEM, citado pela Renascença.

O atraso no socorro ao psicanalista, que morreu com 73 anos, já tinha sido noticiado na imprensa portuguesa e denunciado pela filha, a psicóloga e política Joana Amaral Dias.

No dia em que faleceu, o professor universitário tinha-se sentido mal e ligado uma primeira vez para o 112, a que se seguiram outras chamadas. A assistência, porém, só terá chegado duas horas depois, segundo relatos da família.

Outra das anomalias, aponta o jornal Público, prende-se com o facto de ambulância usada não possuir desfibrilhador e incluir um tripulante sem formação.



Carlos Amaral Dias, que já tinha sofrido um AVC em 2012, acabaria por morrer na ambulância.



No comunicado citado pela Renascença, o INEM adianta que vai "reforçar o controlo sobre as atividades de transporte de doentes e de DAE (Desfibrilhação Automática Externa), nomeadamente através do incremento das ações de fiscalização e auditoria a estes processos", assim como "a oferta formativa destinada aos Corpos de Bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa, seus parceiros no Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM)".

As conclusões aos inquéritos agora anunciados serão, posteriormente, enviadas num relatório final ao Ministério Público e ao Ministério da Saúde, entre outras entidades.

AT