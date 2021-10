Como era esperado, o Parlamento chumbou a proposta de Orçamento do Estado para 2022 com os votos contra do PSD, BE, PCP, CDS-PP, PEV, Chega e IL.

Fim da Geringonça. Orçamento de Estado chumbado na Assembleia da República

Redação Como era esperado, o Parlamento chumbou a proposta de Orçamento do Estado para 2022 com os votos contra do PSD, BE, PCP, CDS-PP, PEV, Chega e IL.

Confirmou-se o cenário que vem sendo alimentado há dias. Na votação na generalidade, no plenário da Assembleia da República, o PS foi o único partido a votar a favor da proposta orçamental, que mereceu as abstenções do PAN e das duas deputadas não-inscritas, Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.



À saída do Parlamento, Costa fez um breve comentário aos jornalistas, afirmando que "sai de cabeça erguida de consciência tranquila" e que agora vai respeitar a posição do Presidente do República, seja para "governar em duodécimos ou avançar para eleições antecipadas".

No debate de ontem, o primeiro-ministro fez questão de manter a certeza de que não se vai demitir. Se houver eleições legislativas antecipadas, António Costa frisou que lá estará "para prestar contas e mobilizar os portugueses para criar as condições de governabilidade que hoje deixarão de existir".

"Para conduzirmos Portugal para um futuro de progresso, de modernidade e de justiça que os portugueses merecem. Pedindo de novo emprestadas ao Jorge Palma as suas palavras, enquanto houver vento e mar a gente não vai parar. Nós não vamos parar", salientou.

