Mortalidade aumenta em Portugal mesmo sem os casos de covid-19

A mortalidade em Portugal aumentou e a subida não se deve apenas ao coronavírus, pelo menos, não diretamente.

Segundo a edição desta segunda-feira do jornal Correio da Manhã, entre 2 de março - data em que foram confirmados os dois primeiros casos de coronavírus em Portugal -e o passado sábado, 4 de abril, deste ano registaram-se 11248 óbitos, mais 421 que em igual período de 2019. No entanto, refere o mesmo jornal, as mortes associadas à infeção pelo novo coronavírus representam apenas 2,36% do total de óbitos.

Questionada sobre esses números, na habitual conferência de imprensa para discutir os números diários da pandemia, a Direção-Geral da Saúde reconheceu que houve um aumento de mortalidade não atribuído à covid-19 - infeção que de 2 de março até ao passado dia 4 de abril causou 266 mortes.

A diretora-geral da Saúde admitiu que o organismo está a acompanhar esses novos dados "muito atentamente", considerando que o facto de este ano a época gripal ter sido menos mortal pode ser uma das explicações.

"Nós tivemos uma época de inverno e uma época gripal em que a mortalidade foi relativamente baixa. Este ano foi uma época muito benigna. Estamos a acompanhar os valores agora, porque se houve uma mortalidade em meses anteriores poderá ser esse o reflexo."

Além disso, afirmou, a DGS está a seguir também duas linhas de atuação. Uma delas passa por garantir que os profissionais de saúde não estejam todos dedicados à covid-19.

"Continuam a ser assegurados, quer nos hospitais, quer nos centros de saúde, cuidados a pessoas, nomeadamente com doenças crónicas e a resposta em urgência a situações agudas que requeiram cuidados."



Por outro lado, Graça Freitas insistiu no apelo para que as pessoas continuem a dirigir-se aos serviços de saúde nessas duas circunstâncias. "Não se deixem amedrontar pela covid e continuem a procurar assistência médica", pediu.

António Costa admite mortes de casos não diagnosticados de covid-19

Em entrevista à Renascença, no passado dia 3 de abril, o primeiro-ministro português, António Costa admitiu a possibilidade de haver mortes não diagnosticadas como tendo sido causadas pela covid-19.

Confrontado com uma análise de um grupo de docentes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e investigadores do CINTESIS, que se basearam noutros dados além dos dos boletins da DGS e concluíram, segundo a rádio, que houve 600 mortes acima do expectável, podendo indiciar mortes não registadas por covid, Costa não rejeitou a hipótese.

""Sabe-se que a Covid-19 não ataca da mesma forma todas as pessoas e é isso que o torna muito perigoso, porque podemos estar contaminados sem sentir qualquer sintoma. Se é possível que existam pessoas que possam ter falecido por outras causas e estivessem infetadas? Sim, é possível. Temos o exemplo da criança que faleceu por outra doença e tinha covid-19, mas não foi por causa da covid-19", exemplificou, referindo-se ao adolescente de 14 anos de Ovar que morreu de meningite, e não do novo coronavírus como inicialmente chegou a ser noticiado.

