Morreu Rui Oliveira e Costa, antigo deputado do PSD e conselheiro do Sporting

Morreu esta terça-feira Rui Oliveira e Costa, antigo deputado do PSD, diretor da Eurosondagem e ex-dirigente da UGT, aos 73 anos, confirmou a agência Lusa jungto de fonte familiar.



O Jornal de Notícias recorda que foi diretor do Jornal Sporting em 1998 e conselheiro do clube no início da década de 2010. Foi ainda comentador televisivo, pelo clube leonino, presença habitual no programa "Trio D'ataque", da RTP, e do "Dia Seguinte", na SIC.



"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Rui Oliveira e Costa, Sócio n.º 11231, antigo membro do Conselho Leonino e antigo director do Jornal Sporting, que faleceu esta terça-feira aos 73 anos. Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao Clube", lê-se no comunicado emitido pelo Sporting.



(com agência Lusa)

