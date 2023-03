O empresário, de 91 anos, estava internado no Hospital da Luz.

Óbito

Morreu Rui Nabeiro, fundador da Delta

Lusa O empresário, de 91 anos, estava internado no Hospital da Luz.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés morreu este domingo aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.

“É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro – Delta Cafés”, pode ler-se num comunicado enviado pelo grupo.

O Comendador Rui Nabeiro “encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios”, pode ler-se no mesmo comunicado, enviado pelo Grupo Nabeiro.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.