O ex-banqueiro e secretário de Estado de Cavaco Silva morreu aos 84 anos.

Morreu Oliveira e Costa, antigo líder do BPN

O ex-banqueiro e secretário de Estado de Cavaco Silva morreu aos 84 anos.

Morreu José Oliveira e Costa, antigo presidente do BPN, condenado em 2017 a 15 anos de prisão por burla, abuso de confiança, fraude fiscal entre outros crimes relacionados com a queda do banco de investimento que o então ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, nacionalizou em 2008.

O também secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de Aníbal Cavaco Silva tinha 84 anos. Foi o único banqueiro preso em Portugal depois de ter levado uma instituição financeira ao colapso com um buraco de mais de 700 milhões de euros nas contas que passaram ao lado da fiscalização do Banco de Portugal, na altura liderado por Vítor Constâncio. Detido em novembro de 2008, esteve oito meses atrás das grades antes de ser autorizado a cumprir a pena em casa.

Oliveira e Costa militou no PSD e chegou a liderar a Comissão Política Distrital de Aveiro. Apesar de ter sido eleito deputado em 87, não chegou a assumir o cargo uma vez que aceitou o convite para integrar o primeiro governo de Cavaco Silva.