Morreu o jornalista Luís Filipe Costa, uma das vozes do 25 de Abril

Responsável pela informação no Rádio Clube Português, foi uma das vozes que leu os comunicados do Movimento das Forças Armada na madrugada de 25 de abril de 1974.

O jornalista, radialista e realizador Luís Filipe Costa tinha 84 anos, era autor de mais de 30 telefilmes de ficção e pai do realizador Pedro Costa. Morreu esta terça-feira, de acordo com fonte próxima da família à agência Lusa.

Luís Filipe Costa abdicou do curso da Faculdade de Economia por uma carreira profissional na rádio. Foi no Serviço de Noticiários do Rádio Clube Português (RCP) que, na década de 60, revolucionou o jornalismo radiofónico em Portugal. "Durante mais de 15 anos, inova, troca as voltas à censura, dá identidade a um jornalismo até aí praticamente inexistente", segundo Cesário Borga, citado pelo DN. "Com Luís Filipe Costa, o Rádio Clube Português, atinge 18 serviços diários de notícias, apoiados numa redação permanente."

Foi à frente dos microfones que protagonizou, de forma voluntária, a leitura, depois de Joaquim Furtado, dos comunicados do Movimento das Forças Armadas, responsável pelo 25 de Abril.

Da rádio passaria para a RTP, onde trabalhou como argumentista e realizador, com um currículo de mais de 30 telefilmes e séries, como “A Borboleta na Gaiola”, “Morte D´Homem”, “Arroz Doce”, e “Esquadra de Polícia”.



Nascido a 18 de março de 1936, em Lisboa, Luís Filipe Costa foi também ator e encenador, e assinou os romances “A Borboleta na Gaiola" e “Agora e na Hora da sua Morte”.

Foi condecorado a 25 de Abril de 2011 com o Grau de Comendador da Ordem da Liberdade.

"Para os portugueses, a sua voz inconfundível e carismática, será sempre sinónimo de liberdade e a sua carreira sinónimo de rigor e de cultura", afirmou a ministra da Cultura, Graça Fonseca, numa nota de pesar, de acordo com o DN.

