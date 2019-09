O cantor luso-brasileiro morreu aos 67 anos e combatia um cancro de pele há dois anos. As músicas de Roberto Leal eram conhecidas, sobretudo, no Brasil e em Portugal. Na memória musical ficam canções como "Arrebita", “Uma Casa Portuguesa” e “Chora, Carolina”.

Portugal 2 min.

Morreu o cantor Roberto Leal

O cantor luso-brasileiro morreu aos 67 anos e combatia um cancro de pele há dois anos. As músicas de Roberto Leal eram conhecidas, sobretudo, no Brasil e em Portugal. Na memória musical ficam canções como "Arrebita", “Uma Casa Portuguesa” e “Chora, Carolina”.

O ex-secretário de Estado das Comunidades e da Administração Local, José Cesário, confirmou a morte do cantor luso-brasileiro pelo Facebook. Roberto Leal tinha 67 anos e combatia um cancro de pele há dois anos mas as causas da morte ainda não são conhecidas. “O nosso amigo, grande português no Brasil e no mundo, António Joaquim Fernandes, o grande Roberto Leal, acabou de falecer. A tristeza é enorme. Portugal e o Brasil estão de luto”.

De acordo com o Diário de Notícias, o cantor estava internado desde a madrugada do dia 11 na unidade semi-intensiva do hospital Samaritano em São Paulo. Em janeiro deste ano, Roberto Leal admitiu ao Observador que tinha um melanoma na perna que acabou por lhe condicionar a visão no olho direito por causa dos tratamentos a que se submeteu. “O primeiro sintoma fez-me crer que estava com uma crise de ciática, uma associação normal quando começamos a sentir uns formigueiros nas pernas, dores nas costas, etc.”, começou por explicar o cantor. “Os resultados confirmaram que o sinal que na minha pantorrilha direita tinha um melanoma. Seguiram-se uma série de análises e fui logo operado, uma cirurgia complexa e profunda para retirar todo o mal que lá estava”, contou.

Ainda assim, decidiu não interromper a digressão que tinha agendada para Portugal. Foi, então, que se encontrou uma hérnia fulminante, descreve o Observador, que o obrigou a submeter-se a uma operação ao fundo da coluna: “No meio dos testes que me fizeram antes da operação perceberam que atrás da hérnia havia outro tumor. Ele acabou por operar e foi de novo um sucesso. Um cara que não conseguia pegar num telefone, depois da operação, no dia seguinte, tinha as pernas que pareciam um elástico!”, concluiu.

Conhecido como Roberto Leal, António Joaquim Fernandes foi um cantor popular no Brasil e em Portugal. Nasceu no concelho de Macedo de Cavaleiros a 27 de novembro de 1951 e, em 1962, emigrou para o Brasil com a família. Tinha então 11 anos. Trabalhou como sapateiro e vendedor de doces até enveredar pela carreira musical. Começou no fado e depois conquistou a fama como cantor romântico.

Conhecido por canções como “Uma Casa Portuguesa” e “Chora, Carolina”, cuja autoria partilha com Martinho da Vila, o sucesso musical chegou em 1971 com a canção “Arrebita”. Desde então, já vendeu mais de 17 milhões de discos. Para a história ficam ainda 30 discos de ouro e cinco de platina.

