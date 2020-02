Diagnosticada com cancro em 2014, Laura Ferreira estava internada no IPO.

Morreu Laura Ferreira, mulher do ex primeiro-ministro Pedro Passos Coelho

A mulher do ex-primeiro ministro, Pedro Passos Coelho, morreu na noite desta segunda-feira, no IPO de Lisboa.

Laura Ferreira foi diagnosticada com um cancro nos ossos em 2014, ainda o marido liderava o governo de coligação PSD/CDS. A doença espalhou-se aos pulmões e o quadro clínico inspararia grandes cuidados, apesar de há dois anos os médicos terem garantido que a doença estaria controlada.

A imprensa portuguesa garante que o quadro clínico da fisioterapeuta se agravou este fim-de-semana.

"Tenho muito medo de morrer, mas depois há um lado que se levanta e diz: ‘Não, tens o teu marido, tens as tuas filhas e a tua família!’ Eu tenho de viver, tenho tanta coisa para fazer", escreveu Laura Ferreira na biografia do antigo líder do PSD, publicada em 2015.

Deixa as filhas Teresa, de 24 anos, e Júlia, de 12.