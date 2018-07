Ex-líder e deputado do Bloco de Esquerda tinha 67 anos e foi vítima de cancro.

Morreu João Semedo

Aos 67 anos, morreu João Semedo, médico, ex-líder e deputado do Bloco de Esquerda e candidato à Câmara Municipal do Porto, vítima do cancro que combatia há alguns anos.

Nascido em Lisboa a 20 de junho de 1952 numa família que desprezava a ditadura de Salazar (o pai era militante do Partido Comunista Português), João Pedro Furtado da Cunha Semedo estudou no Liceu Camões. Tendo aderido à UEC/PCP em 1972, no ano seguinte seria detido pela PIDE sob a acusação de "atividades subversivas".



Licenciado em Medicina pela Faculdade lisboeta (1975), três anos depois passou a viver no Porto, estando associado à fundação de um sindicato, mas também à direção do FITEI e à cooperativa Árvore. O seu envolvimento político no Partido Comunista com presença no Comité Central prosseguiu até 1991, data em que se demitiu do órgão (deixaria o partido em 2003, altura em que ajudou a criar a Renovação Comunista). Como independente seria candidato pelo Bloco de Esquerda ao Parlamento Europeu (2004) e à Assembleia da República a partir de 2005. Dois anos depois tornava-se membro do Bloco, sendo o coordenador entre 2012 e 2014, além de integrar a Mesa Nacional até 2016. Deputado pelo círculo eleitoral do Porto até 2015, acabaria por renunciar ao mandato, tal como à candidatura à Câmara, por causa da doença.

Candidato às Câmaras de Gondomar (2005), Gaia (2009) e Lisboa (2013), Semedo ajudou à realização do Congresso das Alternativas (2012) e, ao lado de Mário Soares, concretizou os encontros da Aula Magna (2013) em que as esquerdas se manifestaram "contra a austeridade e a favor da Constituição, da Democracia e do Estado Social". Em 2015 integra a fundação do movimento cívico "Direito a morrer com dignidade".



